Codelco annonce 2,8 milliards de dollars de bénéfices en 2017

Santiago du Chili (awp/afp) - La compagnie minière publique chilienne Codelco, plus importante productrice de cuivre au monde, a engrangé en 2017 un bénéfice de 2,8 milliards de dollars, six fois plus que celui de l'année 2016, grâce à la remontée des cours du métal rouge.

"C'est avec beaucoup de fierté que je vous informe que nous avons réussi en 2017 la deuxième meilleure production de l'histoire", a annoncé à la presse le président exécutif de Codelco Nelson Pizarro en dévoilant les résultats.

La production de Codelco a atteint 1,7 million de tonnes sur l'année, avec des coûts inférieurs de 8% à ceux de la concurrence.

Codelco avait fortement souffert ces dernières années de la chute des cours du cuivre, devant appliquer un plan drastique de réduction des coûts et renoncer à des investissements pour traverser cette période difficile.

L'entreprise a finalement renoué avec les bénéfices fin 2016, dégageant sur l'ensemble de l'année un bénéfice net de 500 millions de dollars.

La meilleure santé du cuivre est une excellente nouvelle pour le Chili: cette matière première est un pilier de son économie. Il en est le premier producteur au monde avec environ 5,6 millions de tonnes par an, couvrant près d'un tiers de l'offre globale.

Sur le London Metal Exchange (LME), le marché de référence pour les métaux, le cuivre a regagné 31% en 2017.

Le rebond des cours a été stimulé par l'appétit retrouvé de la Chine, premier acheteur de cuivre.

