Cogeco Peer 1 : ajoute des services Managed Microsoft Azure à sa gamme de services infonuagiques

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Jan 15, 2018) - Cogeco Peer 1, un fournisseur mondial de produits et de services essentiels destinés aux entreprises, a annoncé aujourd'hui l'ajout de services Managed Microsoft Azure à l'ensemble de sa gamme de services d'infonuagique. Les clients pourront ainsi faire leur choix parmi une gamme exhaustive de services Azure entièrement personnalisables et évolutifs qui seront fournis par des experts en la matière.

« Grâce à l'ajout de services Managed Microsoft Azure, Cogeco Peer 1 est en mesure d'offrir à ses clients des solutions flexibles et personnalisables qui leur permettront de profiter du plein potentiel d'Azure pour accélérer la transformation de leur entreprise », affirme Bertrand Labelle, vice-président, marketing et innovation, Cogeco Peer 1. « Ces services favorisent le potentiel des entreprises qui cherchent à simplifier leur transition vers l'infonuagique et à optimiser leurs investissements dans les services Azure. Ils bénéficieront d'un environnement Azure sûr, supervisé et optimisé entièrement, conçu pour répondre aux besoins de leur entreprise, et géré par notre équipe d'experts. Il s'agit d'optimiser le rendement de l'investissement pour les clients qui ne sont pas toujours en mesure de tirer le maximum des services Azure par manque d'expertise ou de ressource. »

IDC prévoit que d'ici 2021, les dépenses relatives aux services d'infonuagique s'élèveront à 62 milliards $ US à l'échelle mondiale. Cette augmentation se justifie par le besoin des organisations d'obtenir une gestion des solutions infonuagiques privées ou publiques au sein d'un environnement hybride. L'augmentation des demandes de services d'infonuagique sera menée par le marché américain, pour lequel l'adoption de tels services triplera, passant de 16 % des entreprises en 2017 à 54 % en 2019. « Les clients de services gérés infonuagiques exigent une grande disponibilité, une résolution rapide de problème, un approvisionnement sans délai, des mises à jour fréquentes et des services abordables », affirme David Tapper, vice-président, sous-traitance et services d'infonuagique, IDC Program. « Pour les services d'infonuagique, les fournisseurs doivent instaurer un écosystème fondé sur le partenariat afin d'offrir des services gérés harmonieux ».

En tant que partenaire Microsoft certifié or, Cogeco Peer 1 offre maintenant une gamme exhaustive de services pertinents pour la plateforme Azure, dont la conception et l'élaboration de solutions, la migration, la gestion continue et la connectivité. Chacun des services peut être fourni indépendamment, ce qui permet aux clients de faire leur choix parmi différentes options flexibles et de décider du niveau de service qui convient à leurs besoins.

En plus de cette possibilité de personnalisation, la gestion continue des services Azure correspond à l'utilisation, raison pour laquelle les frais de gestion fluctuent selon la consommation. Par conséquent, les services sont des plus efficaces pour les clients qui veulent profiter du plein potentiel de Microsoft Azure et optimiser leurs investissements dans leur solution d'infonuagique.

En tant que fournisseur de connectivité Microsoft, l'expertise de Cogeco Peer 1 va au-delà de la gestion des services Azure et comprend également la connectivité. Par l'entremise du service Cloud Connect pour Azure ExpressRoute, les clients peuvent bénéficier d'une connexion dédiée et très sécuritaire entre leur infrastructure existante et Azure, ce qui leur permet d'atteindre un rendement de réseau conforme à la puissance d'Azure.

Andrea Carl, directrice, communications commerciales, Microsoft Corp. : « L'engagement de Cogeco Peer 1 envers Microsoft Azure est des plus emballants. Cogeco Peer 1 connaît bien les services Azure et l'entreprise s'appuie sur la productivité et la capacité hybride que peuvent fournir ces services pour soutenir nos clients mutuels alors qu'ils adoptent leur solution d'infonuagique ».

Les services Managed Microsoft Azure de Cogeco Peer 1 viennent en aide aux clients pour ce qui est de la gestion opérationnelle quotidienne de leur infrastructure au sein du cloud Azure. Le service comprend des conseils en matière de pratiques exemplaires, ainsi que ce qui suit :

Aide à la configuration et soutien technique Pour les aspects soutenus sur le portail Azure et sur les machines virtuelles

Services relatifs au réseau Réseaux virtuels d'Azure Passerelles VPN d'Azure Groupes de sécurité du réseau d'Azure Équilibrage de charge d'Azure Azure ExpressRoute

Machines virtuelles et ensembles évolutifs Installation automatique de mises à jour et correctifs relatifs à la sécurité du système d'exploitation Service de protection contre les programmes malveillants pour Windows Surveillance de la disponibilité de la machine virtuelle et intervention en cas d'alerte Service de gestion de la sauvegarde

Base de données SQL Azure (base de données en nuage en tant que service)





Pour en apprendre davantage sur la gamme exhaustive de services Azure de Cogeco Peer 1, dont la conception et l'élaboration, la migration, la gestion et la connectivité, consultez https://www.cogecopeer1.com/fr/services/services-infogeres-et-solutions-en-matiere-de-ti/services-managed-microsoft-azure/.

À PROPOS DE COGECO PEER 1

Cogeco Peer 1 est une filiale détenue en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX:CCA) et est un fournisseur mondial de produits et services essentiels interentreprises tels que la colocation, la connectivité réseau, l'hébergement, l'informatique en nuage et les services gérés permettant ainsi aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence situés en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui leur offre la possibilité d'accéder, de déplacer, de gérer et de stocker leurs données essentielles à travers le monde, tout en étant appuyé par un soutien à la clientèle supérieur. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cogecopeer1.com.

Pour découvrir les dernières nouvelles de Cogeco Peer 1 :