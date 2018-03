Cogefi Gestion nomme un nouveau responsable de sa gestion Small & Mid Caps

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cogefi Gestion a recruté Benjamin Rousseau comme nouveau responsable de la gestion Small & Mid Caps. Ce dernier a plus de 10 ans d'expérience sur les marchés actions. Il a débuté sa carrière en 2007 comme analyste financier sell side chez CM-CIC Securities puis a rejoint CM-CIC Asset Management en 2011. Tout d'abord en qualité d'analyste buy side au sein de l'équipe Valeurs Moyennes puis, à partir de 2013, en tant que gérant et co-gérant de plusieurs fonds et mandats de Small Caps françaises et européennes pour lesquels il a contribué à la forte croissance des encours sous gestion.Benjamin Rousseau exerce ses fonctions sous la responsabilité d'Hugues Aurousseau et Anne d'Anselme, respectivement Président et Directeur général adjoint de Cogefi Gestion.