Collision entre un pétrolier iranien et un vraquier chinois

Un pétrolier transportant du brut iranien était en flammes et déversait sa cargaison en mer de Chine orientale dimanche après être entré en collision avec un vraquier chinois, a dit le ministère du Transport chinois.

Le pétrolier Sanchi, enregistré au Panama et exploité par la National Iranian Tanker Co (NITC), le premier opérateur iranien du transport pétrolier maritime, a heurté le CF Crystal à quelque 160 miles nautiques au large de la côte près de Shanghaï.

Les 32 membres d'équipage du pétrolier étaient portés disparus dimanche.

Le navire était parti d'Iran pour se rendre en Corée du Sud, avec à son bord 136.000 tonnes de condensat, un brut ultra léger.

Cela représente un peu moins d'un million de barils valant environ 60 millions de dollars (50 millions d'euros) sur la base des cours de brut actuels.

"Le Sanchi flotte et brûle pour le moment. Il y a une nappe de pétrole et nous poursuivons nos efforts de sauvetage", ajoute le ministère des Transports, ajoutant avoir dépêché quatre navires de sauvetage et trois bateaux de nettoyage. (Meng Meng et Josephine Mason, Benoit Van Overstraeten pour le service français)