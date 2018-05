Columbia Threadneedle transfère les actifs des clients de l'UE vers sa gamme de fonds luxembourgeois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Columbia Threadneedle Investments a annoncé son intention de transférer les actifs de ses clients de l’Union Européenne (UE) de sa gamme d’OEIC britanniques vers des fonds équivalents de sa gamme de SICAV au Luxembourg afin de mieux servir ses clients européens une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'UE. Au total, 20 fonds de cette gamme transféreront leurs actifs. La société lancera par ailleurs 13 nouveaux fonds sur sa plateforme de SICAV.Michelle Scrimgeour, CEO, EMEA chez Columbia Threadneedle a déclaré : " En facilitant le transfert de nos clients européens vers notre gamme existante au Luxembourg, nous garantissons qu'ils pourront continuer de profiter de nos meilleures stratégies d'investissement au sein d'un fonds conforme aux directives OPCVM, quel que soit l'accord final entre le Royaume-Uni et l'UE. Pour les investisseurs de l'UE, ces transferts permettront d'éviter l'incertitude quant au futur statut de leurs investissements dans leur pays. "Les investisseurs des fonds concernés recevront des informations détaillées sur ces transferts entre mai et septembre.La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et la Financial Conduct Authority (FCA), les organes de réglementation au Luxembourg et au Royaume-Uni respectivement, ont été informées de ce projet de transfert.