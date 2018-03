Comgest : 2 milliards de collecte et encours record en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comgest a achevé l’année 2017 avec un niveau record d’actifs sous gestion de 28,3milliards d’euros. Le gestionnaire d'actifs précise que sa collecte a atteint les 2 milliards d’euros et qu'elle se répartit sur l’ensemble des produits du groupe. Comgest compte désormaiscinq fonds avec des actifs sous gestion dépassant 500 millions d’euros, dont le fonds ComgestGrowth Japan qui a passé ce seuil cette année.Le fonds Comgest Growth Europe Opportunities (GEO), dédié aux entreprises dont la croissance des bénéfices est de qualité et supérieure à la moyenne, a collecté 270 millions d'euros et est désormais largement reconnu comme étant le "troisième pilier" de l'univers d'investissement européen du groupe, au côté des fonds phare Renaissance Europe et le fonds Comgest Growth Europe Smaller Companies.