Commerce : l'UE espère une ratification accélérée des accords avec le Japon et Singapour

Strasbourg (AFP)--La Commission européenne a lancé mercredi le processus de ratification des accords commerciaux avec le Japon et Singapour, dans l'espoir de les voir entrer en vigueur dès 2019 sans devoir faire face aux difficultés rencontrées par le CETA, l'accord contesté avec le Canada.

L'accord avec le Japon, le plus important jamais négocié par l'UE, "portera sur un marché de 600 millions de consommateurs et sur un tiers du PIB mondial", a rappelé la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström.

Celui avec Singapour, beaucoup moins important, est "une porte d'entrée de l'Europe vers l'Asie du Sud-Est", a-t-elle aussi souligné.

Dans un commerce mondial mis à mal par le protectionnisme du président américain Donald Trump, qui menace notamment de taxer lourdement leur acier et leur aluminium, les Européens se veulent les porte-drapeaux du libre-échange et multiplient les négociations commerciales bilatérales -- comme actuellement avec le Mexique ou les pays du Mercosur.

Avec le Japon et Singapour, l'exécutif européen espère tenir un calendrier ambitieux --à peine quelques mois entre la ratification et l'entrée en vigueur-- grâce à une nouvelle manière d'articuler ses accords commerciaux, qui devrait lui permettre d'éviter la longue et incertaine ratification par les parlements nationaux de l'UE.

Dans un arrêt rendu en mai 2017, la justice européenne a en effet estimé que l'essentiel des domaines inclus dans les traités de libre-échange européens était de la compétence exclusive de l'UE et ne nécessitait, pour entrer en vigueur, qu'un vote du Parlement européen.

Seules les questions liées à la protection des investissements --un point de crispation pour les ONG au moment du CETA-- sont à la fois de la compétence de l'UE et des Etats et doivent, eux, passer aussi devant les parlements nationaux.

En conséquence de cet arrêt, la Commission a proposé mercredi de séparer l'accord sur Singapour en deux accords distincts: d'un côté les questions purement commerciales de sa seule compétence, de l'autre celles liées aux investissements.

En ce qui concerne le Japon, seul le texte sur la partie commerciale est pour l'instant abouti, les négociations étant toujours en cours à propos des investissements.

Les deux textes "commerciaux" avec le Japon et Singapour doivent maintenant être soumis aux Etats membres pour approbation, avant d'être transmis au Parlement européen, sans passer par l'approbation des parlements nationaux.

L'accord "investissements" avec Singapour sera lui suivi d'une procédure de ratification par les parlements des Etats membres.

Selon une source européenne, une signature officielle du texte avec Tokyo est espérée lors d'un sommet UE/Japon en juillet. Les discussions avaient été ouvertes en 2013.

En 2016, les discussions sur le CETA avaient été retardées par le seul parlement de la région belge francophone de Wallonie, engendrant une mini-crise diplomatique avec Ottawa.

Le texte est finalement entré provisoirement en vigueur en septembre 2017, mais il doit encore être ratifié par plusieurs parlements européens.

