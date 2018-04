Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2017 de la Banque Palatine

Regulatory News:

La Banque Palatine annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2017.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Banque Palatine www.palatine.fr dans la rubrique spécifique « Informations financières ».

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la Banque Palatine indique que les documents suivants sont notamment intégrés dans le rapport financier annuel 2017 :

Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

Rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration pour l’exercice 2017 ;

Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2017 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2017 ;

Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2017 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2017 ;

Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au siège social de la Banque Palatine (42, rue d’Anjou – 75008 Paris) à compter du 16 avril 2018.

A propos de la Banque Palatine :

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 50 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...) accompagne aujourd'hui12000 entreprises et 66000 clients particuliers. www.palatine.fr & @BanquePalatine

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180416006091/fr/