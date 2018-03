Communiqué de presse: Comptes annuels 2017 Assurance immobilière Berne (AIB)

Ittigen, le 23 mars 2018 - L'Assurance immobilière Berne (AIB) a connu un exercice 2017 réjouissant, même si les cas de sinistre ont été nettement plus élevés que l'année précédente. Les assurés peuvent bénéficier une nouvelle fois d'une participation aux excédents sous la forme d'une réduction de prime. Au travers de mesures internes et externes, l'AIB souligne son engagement en faveur de la protection climatique.

Le montant total des dégâts liés aux sinistres s'est élevé l'année dernière à 95,8 millions de francs, soit 57% de plus qu'en 2016. Sur ce total, 59,2 millions de francs sont imputables aux éléments naturels et 36,6 aux incendies. Grâce aux bons résultats obtenus sur ses placements (61 millions, contre 23,1 millions l'année précédente), l'AIB a tout de même réussi à réaliser un bénéfice consolidé de 9,7 millions de francs. Ce résultat est même supérieur à celui des années précédentes (8,8 millions en 2016 et 7,6 millions en 2015). Les clientes et clients de l'AIB en profitent également puisque les primes restent basses et qu'ils ont droit par ailleurs à une participation aux excédents d'une valeur de 30 millions de francs. Ce qui représente une réduction de prime de l'ordre de 15% qui sera créditée sur la facture annuelle 2019.

Succès de l'assurance en cas de séisme

La société affiliée GVB Assurances privées SA se défend bien elle aussi, en dépit d'un marché très concurrentiel. Par cinq fois elle a pu démontrer sa capacité à traiter des sinistres de masse. Avec une augmentation des primes de près de 11% (14% l'année précédente), GVB Assurances privées SA se situe nettement au-dessus de la moyenne de la branche en 2017. Les recettes ont augmenté à 54,8 millions de francs, contre 49,6 en 2016. L'assurance en cas de séisme GVB Terra qui permet depuis peu d'assurer également les propriétés par étage a largement contribué à cette croissance. Avec un bénéfice de 2 millions de francs (1,9 l'année précédente), GVB Assurances privées SA a participé de façon substantielle au résultat consolidé de la société mère.

Un million pour la protection contre la foudre

L'année dernière, 928 cas de sinistre ont eu la foudre pour origine directe ou indirecte. À travers sa campagne de protection contre la foudre, l'AIB sensibilise les propriétaires à ce danger et les aide lors de l'installation d'un système de protection contre la foudre en prenant en charge jusqu'à CHF 2500.- de frais. L'année dernière, elle a ainsi payé près d'un million de francs à 500 propriétaires. De plus, plusieurs sociétés installatrices ont acquis le nouveau label de qualité pour entreprises spécialisées dans la protection contre la foudre récemment introduit par l'AIB. L'action se poursuivra en 2018.

Gold-Award pour l'application Alarme-Météo®

L'application très appréciée Alarme-Météo® compte déjà 1,2 million de clientes et clients. Elle dispose maintenant d'une fonction webcam qui fournit des images panoramiques haute résolution à 360° en live de plus de 160 sites en Suisse. Dans le cadre des Best of Swiss Apps 2017, cette application gratuite pour smartphone a remporté le Gold-Award dans la catégorie User Experience. Un exemple de produit numérique à succès pour l'AIB. « Nous avons réalisé de nouveaux progrès importants dans le cadre de notre stratégie numérique 2025 », souligne Ueli Winzenried, président de la direction de l'AIB. Avec notamment la solution « smart » de traitement des sinistres : elle permet aux clients de régler les cas de dommages légers en peu d'étapes au moyen de leur smartphone.

Engagement systématique en faveur de la protection climatique

Le changement climatique a des effets très directs sur le montant des dommages couverts par l'AIB en tant qu'assureur de dégâts liés aux éléments naturels. C'est la raison pour laquelle l'AIB s'engage depuis des années pour protéger le climat. Dans ce contexte, elle assume aussi ses responsabilités en tant qu'entreprise : ces dix dernières années, elle a réussi à abaisser de 35% les émissions de CO2 par employé. Au printemps 2018, les collaborateurs du service externe du Groupe GVB conduiront des voitures électriques, permettant d'améliorer encore nettement le bilan CO2 de l'entreprise. Ainsi l'objectif déclaré d'atteindre en 2020 une réduction de 30% des émissions de CO2 par rapport à 2015 pourrait être atteint cette année déjà. De plus, dans le cadre de sa stratégie de placement, l'AIB investit dans des projets de construction axés sur l'écologie et l'efficience énergétique. Elle financera également ces dix prochaines années une nouvelle chaire professorale en économie climatique et environnementale à l'Université de Berne. Et le fait que le rapport de gestion de cette année soit publié principalement en ligne est également un geste de l'AIB en faveur du climat : www.gvb.ch/rapportdegestion.

