Competec a augmenté son chiffre d'affaires en 2017

Zurich (awp) - Le groupe argovien de commerce et commerce électronique Competec a poursuivi sa croissance l'an dernier. L'exercice a été marqué par l'extension des activités en Suisse romande et par la mise en activité de la nouvelle boutique en ligne Intershop.ch. et la refonte de Brack.ch.

Au total, 1,63 mio de paquets ont été envoyés depuis l'entrepôt de Willis au, a indiqué l'entreprise jeudi. Le chiffre d'affaires a progressé de 10,5% à 665,4 mio CHF. En 2018, Computec entend se focaliser sur les affaires et les solutions via le nuage (cloud). Les progrès de la numérisation des services et la mise en réseau de produits de différentes marques ouvrent de nouvelles perspectives.

Dans le secteur B2C (commerce à client), la société se focalise sur le lancement d'un assortiment de produits alimentaires.

Le groupe employait 607 collaborateurs à fin 2017, 73 de plus qu'un an plus tôt.

kw/mk/rp/fr