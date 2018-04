Concentrations: la Commission autorise l'acquisition de Mefro Wheels par Accuride, sous certaines conditions

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le rachat du fabricant de roues en acier Mefro Wheels par son concurrent Accuride. La décision est subordonnée à la cession de Gianetti Ruote, la branche européenne d'Accuride.

Accuride et Mefro Wheels fournissent toutes deux des pièces au secteur automobile, notamment des roues en acier pour autobus, camions et remorques.

Les préoccupations de la Commission en matière de concurrence

La Commission a évalué l'incidence de l'opération envisagée sur la concurrence effective dans le marché des roues en acier pour autobus et camions dans l'Espace économique européen (EEE).

L'enquête de la Commission a confirmé que l'opération envisagée, telle que notifiée à l'origine, posait les problèmes de concurrence suivants:

Accuride et Mefro Wheels disposeraient d'une part de marché combinée de plus de 60 % et le marché ne compterait plus qu'un seul autre fournisseur, Maxion, pour concurrencer l'entité issue de la concentration. L'opération aurait donc engendré le plus gros acteur sur le marché et aurait confronté les clients à un choix sensiblement restreint de fournisseurs, ce qui aurait pu limiter leur capacité à résister aux augmentations de prix;

les fournisseurs qui ne sont actuellement pas présents en Europe n'exercent pas une pression concurrentielle suffisante et ne sont pas appelés à devenir une force concurrentielle majeure dans un avenir proche.

La mesure corrective proposée

Pour répondre aux préoccupations de la Commission, Accuride a offert de céder sa branche européenne Gianetti Ruote, une société italienne, à un acheteur approprié.

La mesure corrective proposée permet de conserver le paysage concurrentiel tel qu'il existait avant l'opération, avec trois fournisseurs de roues en acier pour autobus et camions.

La Commission a donc conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence. La décision est subordonnée au respect intégral des engagements contractés.

Sociétés et produits

Mefro Wheels est une société allemande qui fabrique et fournit des roues en acier pour voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires et machines pour l'agriculture et la construction.

Accuride est une société américaine qui fabrique et fournit des roues et des pièces d'extrémité de roue en acier et en aluminium telles que des tambours de frein, des rotors de freins à disque et des régleurs de semelle de frein pour camions, autobus et remorques ainsi que pour véhicules spécialisés et militaires. Dans l'EEE, Accuride fournit des roues en acier pour camions, autobus et remorques par l'intermédiaire de sa filiale italienne détenue majoritairement, Gianetti Ruote.

Règles et procédures en matière de contrôle des concentrations

L'opération a été notifiée à la Commission le 12 mars 2018.

La Commission a pour mission d'apprécier les fusions et les acquisitions entre entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils (voir l'article 1er du règlement sur les concentrations) et d'empêcher les concentrations qui entraveraient de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

La grande majorité des concentrations notifiées ne posent pas de problème de concurrence et sont autorisées après un examen de routine. À partir de la date de notification d'une opération, la Commission dispose en général d'un délai de 25 jours ouvrables pour décider d'autoriser cette opération (phase I) ou d'ouvrir une enquête approfondie (phase II).

De plus amples informations seront disponibles sur le site de la Commission consacré à la concurrence, dans le registre public des affaires de concurrence, sous le numéro M.8652.