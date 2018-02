Concentrations: la Commission autorise le projet d'acquisition d'Abertis par Hochtief

La Commission européenne a autorisé, en application du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition d'Abertis par Hochtief. Elle est parvenue à la conclusion que l'entité issue de la concentration resterait confrontée à une concurrence effective sur les marchés en cause.

Abertis gère et exploite des infrastructures routières à péage. Hochtief, contrôlée en dernier ressort par le groupe ACS, est surtout présente dans le secteur de la construction.

L'enquête de la Commission a porté sur:

le marché des concessions d'autoroutes à péage, où se chevauchent les activités du groupe ACS et d'Abertis;

le marché de la construction et de l'entretien des infrastructures routières, la construction demeurant l'activité principale de Hochtief et du groupe ACS;

les autres marchés liés aux concessions autoroutières sur lesquels Abertis est présente, à savoir les marchés de la distribution d'équipements embarqués permettant le paiement des redevances de péage, de la fourniture de systèmes de télépéage et de la concession de services de restauration sur les aires de repos d'autoroute.

Pour tous ces marchés, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence et que l'entité issue de la concentration resterait confrontée à plusieurs concurrents puissants. Elle a également constaté que le marché des concessions d'autoroutes à péages fonctionne par appels d'offres et est strictement réglementé, ce qui empêchera également l'entité issue de la concentration d'affaiblir la concurrence.

La Commission est donc parvenue à la conclusion que l'acquisition envisagée ne compromettrait la concurrence sur aucun des marchés en cause.

Les entreprises et les produits

Hochtief, établie en Allemagne, est présente sur le marché de la construction dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'en Europe (République tchèque, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Pologne et Royaume-Uni). Elle se trouve sous le contrôle exclusif du groupe ACS (Espagne), qui exploite des concessions autoroutières (par l'intermédiaire de Hochtief et de sa filiale Iridium) en Allemagne, en Grèce, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni.

Abertis, établie en Espagne, gère des autoroutes à péage et des infrastructures de télécommunications. En ce qui concerne la gestion des autoroutes à péage dans l'UE, Abertis est principalement présente en Espagne, en France et, dans une moindre mesure, en Italie et au Royaume-Uni.

Offre concurrente soumise par Atlantia

L'offre d'acquisition d'Abertis soumise par Hochtief vient contrer une offre différente soumise précédemment par Atlantia, une entreprise italienne. Atlantia et Hochtief se concurrencent l'une l'autre pour le contrôle d'Abertis.

Atlantia gère des concessions d'autoroutes à péage et des infrastructures aéroportuaires. Dans l'UE, le portefeuille d'autoroutes d'Atlantia se concentre principalement en Italie, et de façon plus marginale en Pologne.

Comme elle l'a fait pour le projet d'acquisition soumis par Hochtief, la Commission a également autorisé sans conditions l'offre de rachat d'Abertis soumise par Atlantia le 13 octobre 2017.

Règles et procédures en matière de contrôle des concentrations

L'opération a été notifiée à la Commission le 22 décembre 2017.

La Commission a pour mission d'apprécier les fusions et les acquisitions entre entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils (voir l'article 1er du règlement sur les concentrations) et d'empêcher les concentrations qui entraveraient de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

La grande majorité des concentrations notifiées ne posent pas de problème de concurrence et sont autorisées après un examen de routine. À partir de la date de notification d'une opération, la Commission dispose en général d'un délai de 25 jours ouvrables pour décider d'autoriser cette opération (phase I) ou d'ouvrir une enquête approfondie (phase II).

De plus amples informations seront disponibles sur le site web de la DG Concurrence, dans le registre public des affaires de concurrence de la Commission, sous le numéro M.8694.