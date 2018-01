Concentrations: la Commission renvoie l'acquisition de Pini Polonia par Smithfield à l'autorité polonaise de la concurrence

La Commission européenne a renvoyé l'opération envisagée entre Smithfield Foods (États-Unis) et Pini Polonia (Pologne) à l'office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK), à la demande de celui-ci. Ces deux entreprises exercent leurs activités dans le secteur de l'abattage de porcs en Pologne.

Le 27 novembre 2017, Smithfield et Pini Polonia ont notifié le projet de concentration à la Commission. Le 15 décembre 2017, l'UOKiK a demandé à la Commission de lui permettre de procéder lui-même à l'appréciation du projet de concentration en raison de problèmes de concurrence sur certains marchés liés à l'abattage de porcs en Pologne. Il a également fait valoir qu'il serait bien placé pour examiner les effets de l'opération envisagée sur la concurrence étant donné que:

l'opération n'aurait pas d'impact sur les marchés situés en dehors de Pologne et

qu'il possède les connaissances et l'expérience nécessaires à l'évaluation de l'opération car il a mené plusieurs enquêtes en rapport avec le secteur agricole (notamment des enquêtes concernant Smithfield).

Les éléments de preuve rassemblés par la Commission ont confirmé que l'opération envisagée n'affecterait la concurrence que dans le secteur de l'abattage de porcs en Pologne, où Smithfield et Pini Polonia sont actuellement les deux principaux acteurs du marché. La Commission a donc décidé de renvoyer l'opération proposée à l'UOKiK, qui traitera le cas selon la législation nationale polonaise.

Informations sur les entreprises et les produits

Smithfield Foods Inc. (États-Unis) est une filiale indirecte à 100 % de WH Group Limited. Ses activités portent essentiellement sur la production porcine, l'abattage de porcins ainsi que la transformation et la distribution de viandes conditionnées et de viande porcine fraîche par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés apparentées aux États-Unis, au Mexique, en Pologne, en Roumanie et au Royaume-Uni.

Pini Polonia Sp. z o.o. (Pologne) exploite un seul abattoir porcin dans la ville polonaise de Kutno. Outre l'abattage de porcs, l'entreprise fournit de la viande porcine à des détaillants et à des usines de transformation.

Contexte

En vertu de l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement de l'UE sur les concentrations, la Commission peut, à la demande d'un État membre, renvoyer une concentration notifiée à l'autorité nationale de la concurrence (ANC) compétente dès lors que l'opération en question menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État membre, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct.

Une version non confidentielle de la décision de ce jour sera disponible sur le site web de la DG Concurrence, dans le registre public des affaires de concurrence de la Commission, sous le numéro M.8611.