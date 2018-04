ConnectWise lance Unite, sa solution de surveillance, gestion et facturation dans le cloud

Le thème principal d'IT Nation Europe révèle également des projets concernant un tableau de bord de sécurité avancé et la progression de l'ancrage international de l'entreprise

LONDRES, le 19 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -Arnie Bellini, PDG de ConnectWise, a déclaré devant plus de 350 participants à la conférence annuelle de la société IT Nation Europe à Londres, que ConnectWise Unite est désormais à la disposition des équipes technologiques du monde entier. Unite est une solution de gestion dans le cloud qui permet à ces équipes de gérer, de surveiller et de facturer une large gamme de solutions basées sur le cloud à travers un seul écran et dans leur propre devise.

« Les équipes technologiques profitent généralement d'un large éventail de solutions dans le cloud pour répondre aux besoins uniques de leurs clients. Avec ConnectWise Unite, nous avons voulu donner à nos partenaires la possibilité d'accéder à ces solutions hétérogènes à partir d'un seul écran et simplifier considérablement la complexité liée au nombre croissant de solutions qu'ils utilisent », commente Arnie Bellini.

Il a expliqué que la connexion transparente de l'écosystème au sein d'Unite permet aux équipes de fournir, de manière plus efficace et plus rentable, des services gérés à leurs clients, tout en générant un chiffre d'affaires récurrent.

« Nous croyons en un écosystème totalement ouvert qui offre aux équipes technologiques des choix dans la façon de répondre aux besoins uniques de leurs clients. Nous comprenons donc que les équipes ont besoin d'un outil pour les aider à gérer avec efficacité toutes leurs solutions. ConnectWise Unite ne fait que cela et rend à nos partenaires le temps dont ils ont besoin pour offrir à leurs clients un support exceptionnel et développer leurs activités », a déclaré M. Bellini.

Parmi les intégrations de ConnectWise Unite figurent à présent Amazon Web Services (AWS), Cisco Meraki, Cisco Spark, Cisco Stealthwatch Cloud, Cisco Umbrella, Microsoft Azure et Microsoft Office 365. Des solutions de fournisseurs supplémentaires seront ajoutées en fonction des besoins et des commentaires reçus de nos partenaires.

Tableau de bord de sécurité avancé

Arnie Bellini a déclaré à son auditoire que l'entreprise s'apprêtait à lancer le ConnectWise Advanced Security Dashboard, permettant aux équipes technologiques de surveiller les multiples solutions de sécurité d'un client à partir d'un seul écran. Le Dashboard, véritable tableau de bord, intégrera la sécurité des postes de travail, la sécurité du réseau, la sécurité à la périphérie et la sécurité des applications, ainsi que des tests et des rapports.

Il a indiqué que ConnectWise a fait équipe avec Cisco et lancera l'Advanced Security Dashboard avec de nombreuses solutions de sécurité de Cisco, y compris Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints, Cisco Advanced Security Appliances (ASA) et Cisco Next Generation Firewall (NGFW).

Le ConnectWise Advanced Security Dashboard sera mis à l'essai en mai auprès d'un groupe restreint de partenaires de Cisco. Son lancement est prévu pour septembre.

Croissance internationale

Arnie Bellini a également vanté le succès rencontré par ConnectWise en dehors des États-Unis. Il a informé les participants d'IT Nation Europe des projets visant à renforcer la présence de l'entreprise en Australie et à accroître sa présence en Afrique du Sud.

« Aujourd'hui, les solutions ConnectWise sont utilisées par plus de 22 000 entreprises dans plus de 70 pays. Le chiffre d'affaires international a augmenté de 23 % l'an dernier », a-t-il déclaré. « L'accueil que nous avons reçu en dehors des États-Unis a été phénoménal, et nous réitérons notre engagement de nous assurer que les équipes technologiques du monde entier aient accès à nos solutions primées, à notre équipe de soutien exceptionnelle et à notre formidable communauté ».

Arnie Bellini a rapporté que ConnectWise a connu une augmentation de plus de 37 % du nombre de partenaires en Australie au cours des deux dernières années. Il a en outre indiqué que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont représenté à elles deux près de 7,4 % du chiffre d'affaires de ConnectWise en 2017. Afin de s'assurer qu'elle continue à répondre aux besoins de ses partenaires dans cette partie du monde, ConnectWise a ouvert un nouveau bureau à Sydney (Australie) ce mois-ci. Elle est en train d'augmenter le nombre de collègues dédiés au marché australien et néo-zélandais. Ce nouveau bureau surplombe Darling Harbour et permet aux partenaires de recevoir sur place des formations sur les produits, de s'informer et passer du temps en face-à-face avec leurs gestionnaires de comptes.

ConnectWise est train d'étendre également ses activités en Afrique du Sud, où elle compte déjà plusieurs dizaines de partenaires. La société envisage de doubler ce nombre au cours de l'année prochaine. Elle a embauché une équipe pour soutenir cet effort, selon Gregg Lalle, Vice-président des ventes et de la stratégie à l'international de ConnectWise.

« Au cours des dernières années, nous avons renforcé notre engagement en l'Europe et en Asie-Pacifique où nous sommes fiers de notre impact. Lorsque ConnectWise réussit, ses partenaires réussissent, et c'est ce que nous recherchons jour après jour », a déclaré Gregg Lalle. « ConnectWise a le désir de se développer en Afrique du Sud depuis quelque temps. Nous sommes donc ravis d'amorcer cet élan. Nous appliquons les enseignements tirés de nos précédents efforts sur la scène internationale pour veiller à accroître l'efficacité et la productivité des entreprises basées en Afrique du Sud le plus rapidement possible ».

IT Nation Europe 2018, la plus grande conférence européenne du genre, offre trois jours de collaboration, de réseautage et de contenu éducatif aux membres des équipes technologiques. Pour en savoir plus sur IT Nation Europe, veuillez consulter le site Web IT Nation Europe de ConnectWise.

