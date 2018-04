Constellium: chiffre d'affaires en hausse, mais perte nette trimestrielle

Paris (awp/afp) - Le groupe spécialisé dans les produits en aluminium Constellium a publié jeudi une perte nette de 24 millions d'euros pour le premier trimestre, liée notamment à un élément financier exceptionnel alors que la performance opérationnelle était en hausse.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est inscrit en hausse de 4% à 1,39 milliard d'euros, soutenu par une hausse des livraisons et des prix de l'aluminium, malgré un effet de change défavorable, a indiqué le groupe dans un communiqué. Les livraisons ont augmenté de 4%, totalisant 388.000 tonnes.

Le directeur général de Constellium, Jean-Marc Germain, cité dans le communiqué, a salué des "bons résultats", marqués par "une demande ferme sur les marchés finaux" et une "performance opérationnelle solide". Il a confirmé les objectifs du groupe.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, qui est l'indicateur de référence pour le groupe, est en hausse de 26% à 117 millions d'euros sur le premier trimestre.

Le groupe a toutefois accusé une perte nette de 24 millions d'euros (contre un bénéfice net de 13 millions un an auparavant).

Un résultat qui s'explique principalement par une révision à la baisse dans l'évaluation de plus-values non réalisées, a indiqué le groupe.

M. Germain a mis l'accent sur les économies réalisées dans chacun des segments d'activité, dans le cadre du plan Project 2019 lancé en avril l'année dernière.

Les trois pôles d'activité ont enregistré une amélioration de l'Ebitda ajusté: +26% dans l'Emballage et les Produits laminés pour l'automobile (P-ARP), +18% dans l'Aéronautique et Transport (AT) et +16% pour les Structures automobiles et l'Industrie (ASI). L'automobile a notamment tiré l'activité sur le trimestre.

Dans ses perspectives, le directeur général a relevé les "incertitudes au sujet du commerce mondial". Il a cependant confirmé les objectifs du groupe: un Ebitda ajusté de plus de 500 millions d'euros en 2020 et une génération de trésorerie disponible positive en 2019.

