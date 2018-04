Convocation à l’assemblée générale mixte de Veolia Environnement du 19 avril 2018

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’assemblée générale mixte du 19 avril 2018

Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 19 avril 2018, à 15 heures, à la Maison de la Mutualité, 24, rue Saint-Victor, 75005 Paris.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 14 mars 2018 et l’avis de convocation au BALO du 2 avril 2018. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans ces deux avis.

Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.veolia.com/fr/groupe/espace-finance, dans la rubrique « Assemblée Générale 2018 », selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

