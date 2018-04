CorelDRAW Graphics Suite 2018 : La puissante suite de conception graphique vous assure une créativité et une productivité sans égale, de l'idée initiale au résultat final

OTTAWA, Ontario, 10 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Désormais disponible, CorelDRAW® Graphics Suite 2018, la dernière version de la célèbre suite graphique Corel, regorge de puissantes fonctions et améliorations qui vont aider les professionnels de la création graphique à transformer leurs idées créatives en oeuvres visuellement impressionnantes et professionnelles. Mettant en avant les contributions et principales demandes de ses utilisateurs, la suite révèle des nouvelles capacités de conception et de retouche de photos combinées à d'importantes améliorations du flux de travail, ce qui accélère comme jamais l'obtention de résultats exceptionnels, des impressions grand format aux graphismes en ligne et tout ce qui peut exister entre.

« Quel que soit le secteur d'activité d'origine ou les expériences passées, tous ceux qui travaillent sur les graphismes ont en commun la même liste de principaux souhaits. Comment créer sans aucune limitation, obtenir un produit final qui aura un impact certain et, bien entendu, comment faire tout cela en respectant les délais ? », indique John Falsetto, Directeur de la gestion des produits CorelDRAW et Productivité. « Pour notre version 2018, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté CorelDRAW afin de trouver l'équilibre parfait entre les possibilités et les considérations pratiques. Le nouveau mode Symétrie introduit une touche d'amusement et de merveilleux, en vous permettant de dessiner en seulement quelques minutes des images spectaculaires. Il utilise une approche plus simple et efficace des concepts fondamentaux de conception, comme l'utilisation des noeuds et des images, tout en garantissant l'achèvement des projets dans le respect des délais et des budgets. Le résultat de ce travail est une puissante suite qui prend en charge tout votre flux de travail, de la naissance des idées à leur sortie impeccable. »

Plus grande mise à jour parmi les nombreuses versions, CorelDRAW Graphics Suite 2018 offre de nouvelles capacités créatives tout en boostant la productivité au sein d'un environnement complet de conception, connu pour sa simplicité d'utilisation. Avantages saillants :

Décuplez votre créativité et élaborez même de nouveaux styles qui, auparavant, vous auraient semblé bien trop complexes à réaliser.

NOUVEAU ! Mode de dessin Symétrie : créez une grande variété d'oeuvres symétriques, de simples dessins, de splendides mandalas aux effets de kaléidoscope impressionnants en temps réel. Élaborez des graphiques d'une très grande complexité à l'aide d'un outil qui automatise des tâches autrement très chronophages.

créez une grande variété d'oeuvres symétriques, de simples dessins, de splendides mandalas aux effets de kaléidoscope impressionnants en temps réel. Élaborez des graphiques d'une très grande complexité à l'aide d'un outil qui automatise des tâches autrement très chronophages. NOUVEAU ! Ajout d'un effet de perspective : créez rapidement une illusion de distance et de profondeur en appliquant une perspective aux bitmaps, aux objets vectoriels ou aux deux, directement depuis la fenêtre de dessin. C'est la solution idéale pour créer des maquettes et présenter vos oeuvres dans des scénarios d'un grand réalisme.

créez rapidement une illusion de distance et de profondeur en appliquant une perspective aux bitmaps, aux objets vectoriels ou aux deux, directement depuis la fenêtre de dessin. C'est la solution idéale pour créer des maquettes et présenter vos oeuvres dans des scénarios d'un grand réalisme. AMÉLIORATION ! Outil Impact, Pointillizer(TM) et PhotoCocktail(TM) : directement intégré à CorelDRAW, l'outil Impact vous permet d'ajouter rapidement et sans effort du mouvement ou de faire un gros plan d'un élément de vos dessins. Essayez Pointillizer pour générer des mosaïques vectorielles de grande qualité à partir d'objets vectoriels ou bitmap. En plus, avec PhotoCocktail, vous créez d'incroyables collages photo.

Travaillez plus vite et produisez des oeuvres de grande qualité, grâce aux puissantes améliorations apportées dans toute la suite.

NOUVEAU ! Outil Ombre de bloc : Ajoutez des ombres vectorielles pleines aux objets et au texte grâce à cette fonction interactive qui peut considérablement réduire le temps de préparation des fichiers en vue de leur sortie.

Ajoutez des ombres vectorielles pleines aux objets et au texte grâce à cette fonction interactive qui peut considérablement réduire le temps de préparation des fichiers en vue de leur sortie. NOUVEAU ! Alignement et distribution des noeuds : Alignez et distribuez les noeuds à l'aide de la zone de découpage d'une sélection, du bord ou du centre de la page, du quadrillage le plus proche ou d'un point spécifique. Espacez régulièrement les noeuds horizontalement et verticalement.

Alignez et distribuez les noeuds à l'aide de la zone de découpage d'une sélection, du bord ou du centre de la page, du quadrillage le plus proche ou d'un point spécifique. Espacez régulièrement les noeuds horizontalement et verticalement. AMÉLIORATION ! Tirez parti d'une expérience de conception simplifiée : CorelDRAW 2018 s'accompagne d'une grande variété d'améliorations qui boostent votre productivité, y compris les aperçus de courbes personnalisés, les aperçus de vecteurs améliorés, les sélecteurs de surface et de transparence revisités, ainsi que la nouvelle fonction d'activation/désactivation de la magnétisation pour exécuter toutes les tâches quotidiennes plus rapidement que jamais.

Faites-en plus avec vos photos et images grâce aux nouvelles capacités de PHOTO-PAINT® 2018 et CorelDRAW 2018, ainsi qu'à la puissance d'AfterShot® 3 HDR.

NOUVEAU ! Redressement interactif des photos : faites pivoter vos photos penchées de façon interactive. Tous les contrôles sont facilement accessibles à l'écran ou sur la barre de propriétés, ce qui vous permet d'obtenir des résultats parfaits en quelques secondes.

faites pivoter vos photos penchées de façon interactive. Tous les contrôles sont facilement accessibles à l'écran ou sur la barre de propriétés, ce qui vous permet d'obtenir des résultats parfaits en quelques secondes. NOUVEAU ! Ajustement interactif de la perspective des photos : utilisez l'outil Correction de la perspective pour ajuster la perspective des bâtiments, des monuments ou des objets de vos photos.

utilisez l'outil Correction de la perspective pour ajuster la perspective des bâtiments, des monuments ou des objets de vos photos. NOUVEAU ! Application d'enveloppes aux images bitmap : mettez en forme vos bitmaps de façon interactive en les plaçant dans une enveloppe dont vous pouvez faire glisser les noeuds. Combinez rapidement et facilement un bitmap et une illustration à l'aide des préréglages d'enveloppe ou créez entièrement une enveloppe personnalisée.

mettez en forme vos bitmaps de façon interactive en les plaçant dans une enveloppe dont vous pouvez faire glisser les noeuds. Combinez rapidement et facilement un bitmap et une illustration à l'aide des préréglages d'enveloppe ou créez entièrement une enveloppe personnalisée. NOUVEAU ! AfterShot 3 HDR : apportez des corrections et améliorations professionnelles non destructives à vos photos RAW ou JPEG et créez des images à grande plage dynamique (HDR).

Bénéficiez d'innovations conçues pour les technologies les plus récentes et pour travailler comme vous le souhaitez.

AMÉLIORATION ! Outil LiveSketch(TM) : réalisez vos croquis et esquisses à la volée ! LiveSketch est un outil de dessin révolutionnaire basé sur la puissance de l'Intelligence Artificielle. Grâce à une plus grande précision, vous dessinez désormais aussi naturellement avec un ordinateur qu'avec du papier et un crayon.

réalisez vos croquis et esquisses à la volée ! LiveSketch est un outil de dessin révolutionnaire basé sur la puissance de l'Intelligence Artificielle. Grâce à une plus grande précision, vous dessinez désormais aussi naturellement avec un ordinateur qu'avec du papier et un crayon. AMÉLIORATION ! Prise en charge des appareils à stylet : désormais, avec une tablette et un stylet, vous pouvez utiliser la pression pour changer la taille de la pointe de la gomme et relier les effets d'inclinaison et de roulis à l'aplatissement et à la rotation du stylet. Il vous suffit de retourner le stylet pour activer l'outil Gomme. CorelDRAW Graphics Suite 2018 offre également une prise en charge de tout premier plan pour l'accessoire Microsoft Surface Dial.

désormais, avec une tablette et un stylet, vous pouvez utiliser la pression pour changer la taille de la pointe de la gomme et relier les effets d'inclinaison et de roulis à l'aplatissement et à la rotation du stylet. Il vous suffit de retourner le stylet pour activer l'outil Gomme. CorelDRAW Graphics Suite 2018 offre également une prise en charge de tout premier plan pour l'accessoire Microsoft Surface Dial. NOUVEAU ! Publication vers WordPress : envoyez vos documents directement dans une bibliothèque de contenus multimédias WordPress. Convertissez les objets sélectionnés ou un projet complet en fichier JPEG, GIF ou PNG avant leur téléchargement vers un compte WordPress.

envoyez vos documents directement dans une bibliothèque de contenus multimédias WordPress. Convertissez les objets sélectionnés ou un projet complet en fichier JPEG, GIF ou PNG avant leur téléchargement vers un compte WordPress. NOUVEAU ! Minuteur de projet : restez bien organisé, facturez vos clients et obtenez des informations précieuses en matière de gestion du temps et ce, de façon précise et non intrusive.

Idéal pour les projets de toute taille (de la conception de logos, aux graphismes Web, en passant par les bannières), CorelDRAW Graphics Suite 2018 comprend :

CorelDRAW® 2018 , illustration vectorielle et mise en page

, illustration vectorielle et mise en page PHOTO-PAINT® 2018 , retouche d'images

, retouche d'images Font Manager(TM) 2018 , outil de gestion et d'exploration des polices

, outil de gestion et d'exploration des polices PowerTRACE® 2018 , vectorisation de bitmap (inclus dans l'application CorelDRAW 2018)

, vectorisation de bitmap (inclus dans l'application CorelDRAW 2018) CONNECT(TM) 2018 , localisateur de contenu

, localisateur de contenu CAPTURE(TM) 2018 , outil de capture d'écran

, outil de capture d'écran AfterShot(TM) 3 HDR , retouche de photos RAW

, retouche de photos RAW BenVISTA PhotoZoom Pro 4, module d'agrandissement d'images numériques

Applications principales : 10 000 cliparts et images numériques, 2 000 photos numériques haute résolution, plus de 1 000 polices, 350 modèles professionnels, 2 000 modèles de véhicule, plus de 500 cadres et cadres photo interactifs et plus de 600 surfaces vectorielles, dégradées et bitmap. Mettez-vous rapidement au travail grâce à l'écran de bienvenue repensé, aux conseils d'experts, aux conseils produit, aux vidéos de formation et plus encore.

Le choix est primordial lors de l'achat de CorelDRAW Graphics Suite

Licence perpétuelle : moyennant un paiement ponctuel, la licence produit perpétuelle garantit une utilisation permanente sans frais mensuels ou annuels supplémentaires.

moyennant un paiement ponctuel, la licence produit perpétuelle garantit une utilisation permanente sans frais mensuels ou annuels supplémentaires. Abonnement : représente un coût annuel réduit et offre la possibilité d'arrêter les paiements dès lors que vous voulez changer de logiciel. Accédez à la version la plus récente du produit tant que votre abonnement est actif.

Les clients qui optent pour la licence perpétuelle peuvent économiser sur les versions futures grâce au Programme de mise à jour, une solution simple et plus abordable pour garder CorelDRAW Graphics Suite à jour. Ajoutez le Programme de mise à jour lors de votre achat de CorelDRAW Graphics Suite 2018, vous êtes assuré d'obtenir les futures versions au meilleur prix possible, tout en sachant que vous utilisez la version la plus récente. Vous profitez de ces avantages tant que votre compte reste activé et même si vous décidez de résilier votre Programme de mise à jour, vous garderez le droit d'utiliser votre dernière version.

Pour en savoir plus sur les options d'achat, rendez-vous sur le site www.coreldraw.com/purchase.

Disponibilité et prix

CorelDRAW Graphics Suite 2018 est maintenant disponible sous Windows en anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais brésilien, néerlandais, polonais, tchèque, russe, chinois simplifié et traditionnel, turc et japonais. Le tarif de la version complète est de 499 euros. Les utilisateurs inscrits de toute version antérieure de CorelDRAW Graphics Suite peuvent bénéficier de la mise à jour au prix de 199 euros (à l'exclusion des versions OEM, non commerciale et Étudiant). Le prix de l'abonnement est de 198 € par an. Le Programme de mise à jour s'acquiert au prix de 99 euros par an, TVA comprise.

Les entreprises clientes peuvent tirer parti des options de licences en volume et de maintenance, dont les avantages incluent le déploiement réseau et la virtualisation. Pour en savoir plus sur les options de licence CorelDRAW, rendez-vous sur www.coreldraw.com/business.

Pour en savoir plus et télécharger la version d'essai gratuit de 15 jours (sans avoir à fournir d'informations de paiement), rendez-vous sur le site www.coreldraw.com.

À propos de Corel

Corel est un important éditeur de logiciels. Notre mission est simple : permettre aux utilisateurs de franchir de nouveaux seuils de créativité, de productivité et de réussite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.corel.com.

© 2018 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, la montgolfière Corel, AfterShot, CorelDRAW, CAPTURE, CONNECT, Corel Font Manager, LiveSketch, PhotoCocktail, PHOTO-PAINT, Pointillizer et PowerTRACE sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans les présentes restent la propriété de leur détenteur respectif. Brevets : www.corel.com/patent.

