Costa Rica-Le candidat de centre gauche gagne la présidentielle

(Actualisé avec précisions)

par David Alire Garcia et Enrique Andres Pretel

SAN JOSE, 2 avril (Reuters) - Le candidat de centre gauche, Carlos Alvarado Quesada, a remporté l'élection présidentielle au Costa Rica, dont le second tour avait lieu dimanche, sur la promesse de défendre les droits des homosexuels, donnant ainsi la victoire au parti au pouvoir.

Carlos Alvarado Quesada, 38 ans, ancien ministre et écrivain et candidat du Parti de l'action citoyenne, au pouvoir, est crédité de 61% des suffrages, alors que 91% des bureaux de vote ont transmis leurs résultats.

Son adversaire, l'ancien journaliste de télévision Fabricio Alvarado Munoz, 43 ans, a concédé sa défaite. Il avait été en tête au premier tour du scrutin, en février, en imposant son hostilité à l'ouverture du mariage gay comme thème central du débat.

Carlos Alvarado Quesada sera le plus jeune président de l'histoire contemporaine du Costa Rica. Il est parvenu dans l'entre-deux tours à rallier le camp progressiste de ce pays connu pour ses valeurs pacifiques et écologistes.

Plus connu pour ses ballades et chansons religieuses, Fabricio Alvarado Munoz avait fait campagne sur le thème du rétablissement de ce qu'il appelle les valeurs traditionnelles : interdiction du mariage gay et droit à l'avortement limité.

La campagne électorale a exposé les divisions de ce pays touristique réputé pour ses plages, sa jungle et la richesse de son environnement mais où les communautés rurales restent profondément conservatrices.

Le résultat du scrutin pourrait aussi donner la tendance en Amérique latine où des élections ont lieu dans plusieurs pays qui soutiennent le mariage pour tous.

Les deux Alvarado, qui n'ont aucun lien de parenté, s'opposent à propos d'une décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), prise en janvier, d'ordonner au Costa Rica d'autoriser le mariage pour tous.

Fabricio, comme l'appellent ses partisans, estime qu'il s'agit d'un affront aux valeurs traditionnelles et à la souveraineté du pays d'Amérique centrale et menace de retirer le Costa Rica de la CIDH.

Carlos Alvarado Quesada, au contraire, a soutenu la décision de la CIDH. Dans le dernier débat de la campagne électorale, il a qualifié les commentaires de son rival d'homophobes. (Jean-Stéphane Brosse et Danielle Rouquié pour le service français)