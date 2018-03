Coton: Le cours recule, prudence face aux risques de guerre commerciale

Avec cours de clôture

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton coté à New York a un peu reculé cette semaine, les courtiers restant prudents face à la montée de tensions protectionnistes entre les Etats-Unis et la Chine après l'annonce de sanctions américaines.

Donald Trump a déclenché jeudi une nouvelle offensive commerciale contre la Chine en annonçant jusqu'à 60 milliards de dollars de mesures punitives sur les importations venant de son partenaire.

Ces sanctions "marquent le coup d'envoi de ce qui pourrait dégénérer en guerre commerciale et mettre l'économie mondiale sens dessus-dessous", ont observé les analystes de Plexus Cotton.

Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a averti vendredi les Etats que l'imposition de nouvelles barrières douanières mettrait "en péril l'économie mondiale".

Car la Chine a aussitôt répliqué aux Etats-Unis en annonçant vendredi des mesures de rétorsion sur 128 produits américains comprenant les fruits, l'éthanol et le porc, puis en affirmant que des mesures pourraient être prises sur ses achats de bons du Trésor américain. Mais rien sur le soja ou le coton pour le moment.

"Les options de la Chine sont limitées pour trouver des alternatives au soja. Mais elles seraient plus simples pour le coton dans la mesure où la Chine a considérablement réduit ses importations ces dernières années et peut également se rabattre sur des stocks nationaux importants", ont affirmé les analystes de Commerzbank.

Les ventes américaines à l'étranger se sont quant à elles montrées stables la semaine dernière selon les chiffres hebdomadaires du département américain de l'Agriculture (USDA).

Pour la semaine achevée le 15 mars, ces ventes ont été de 338.400 balles, soit une petite décélération de 3% par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

La livre de coton pour livraison en mai, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), a fini vendredi à 81,83 cents contre 82,85 cents à la clôture vendredi dernier (-1,23%).

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 91,95 cents les 100 livres jeudi, contre 92,85 dollars la semaine précédente (0,98%).

