Coton: après une forte hausse, les prix se tassent à New York

avec cours de clôture et variation hebdomadaire

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton échangés à New York, portés par des inquiétudes sur la qualité de la récolte américaine, ont grimpé vendredi à leur plus haut niveau depuis mai 2017 avant de se replier et de terminer la semaine en baisse.

Le coton profite depuis fin octobre des interrogations sur la qualité de la fibre blanche.

"Même si la récolte a été importante, elle a été en partie abîmée par les ouragans", a rappelé Jack Scoville de Price Futures Group.

Aussi le prix de la livre de coton est monté vendredi en début de séance jusqu'à 80,05 cents.

Or "le seuil des 80 cents la livre était un objectif pour de nombreux investisseurs", a indiqué M. Scoville.

"Dans la mesure où les spéculateurs parient à la hausse depuis un certain temps, ils en ont profité pour engranger des bénéfices et retirer une partie de leur mise avant le week-end et surtout avant la diffusion la semaine prochaine d'un rapport important" du ministère américain de l'Agriculture, a-t-il expliqué.

Aussi la livre de coton pour livraison en mars, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), a terminé vendredi à 78,01 cents contre 78,63 cents à la clôture vendredi dernier (-0,79%).

Ce repli a aussi été alimenté selon M. Scoville par les chiffres diffusés vendredi sur les ventes de coton américain à l'étranger lors de la semaine se terminant le 28 décembre, un peu décevants.

Mais "la demande pour du coton de qualité reste solide et le marché au comptant peine à y répondre. Aussi les acheteurs se tournent vers le marché à terme, ce qui pourrait continuer à faire monter les prix" sur le marché new-yorkais, a-t-il estimé.

De plus, "comme certains producteurs offrent des rabais importants pour leur coton de moindre qualité, les ventes restent à un niveau assez élevé compte tenu de la forte hausse du prix sur le marché à terme", a relevé Peter Egli de Plexus Coton.

L'envolée des cours a toutefois selon lui moins à voir avec la disponibilité de coton sur le marché, les stocks restant très élevés au niveau mondial, qu'avec des mouvements techniques.

Les investisseurs spéculatifs ont d'une part multiplié leurs paris à la hausse ces dernières semaines et surtout, les manufactures, espérant un repli des cours, ont passé un montant record de contrats à un prix devant être fixés ultérieurement. Elles tentent désormais de se couvrir sur le marché à terme, alimentant à leur tour la progression des cours.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 88,80 dollars les 100 livres jeudi, contre 89,60 dollars une semaine plus tôt (-0,89%).

jum/nas