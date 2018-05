Coton: le cours profite d'une météo peu favorable et de la Chine

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton coté à New York a avancé cette semaine, proche de son plus haut niveau depuis quatre ans, aidé par une météo peu favorable et l'espoir d'une issue positive dans les négociations commerciales sino-américaines.

"Les conditions météorologiques sont sèches dans l'ouest du Texas. Le temps n'est par ailleurs pas favorable dans la région du Xinjiang en Chine ainsi qu'au Pakistan", a indiqué Louis Rose de Rose Commodity Group.

L'ouest du Texas, qui concentre une grande partie de la production de fibre blanche aux Etats-Unis, accuse un niveau de sécheresse "sévère à exceptionnel", a rappelé Peter Egli de Plexus Cotton.

"Sans davantage de précipitations sur place, rien ne soulagera le biais haussier des marchés sur le long terme", a-t-il ajouté.

"Plutôt que d'attendre une saison record, nous devons peut-être plutôt anticiper, au mieux, une saison moyenne", a ajouté M. Egli.

Après avoir atteint en séance 87,60 cents vendredi, les cours évoluaient tout près de leurs plus hauts niveaux depuis juin 2014.

Vendredi, ils étaient particulièrement soutenus selon M. Rose par un optimisme ambiant entourant les négociations entre la Chine et les Etats-Unis sur le front des échanges commerciaux.

A moins d'une semaine de possibles sanctions américaines sur les marchandises en provenance du géant asiatique, Pékin et Washington ont repris leurs délicates discussions.

"La Chine a affirmé qu'elle abandonnait une enquête antidumping sur le sorgho, dirigée initialement contre les Etats-Unis. Cela donne aux courtiers l'espoir d'une issue positive à ce conflit", a noté M. Rose.

Les ventes hebdomadaires américaines à l'étranger ont quant à elles montré que le coton américain "continue à se vendre comme des petits pains", selon M. Egli.

Ces ventes se sont affichées à 384.700 balles pour la semaine terminée le 10 mai.

Le contrat pour livraison en juillet, le plus actif actuellement sur l'Intercontinental Exchange (ICE), évoluait vendredi à 86,51 cents contre 84,62 cents à la clôture il y a une semaine à la clôture.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 92,50 dollars les 100 livres jeudi, contre 94,35 dollars la semaine précédente (-1,96%).

alb/jum/eb