Coton: le cours recule légèrement malgré un rapport encourageant

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton coté à New York s'est fortement repris jeudi grâce à un rapport américain encourageant mais s'est maintenu en léger recul à l'occasion d'une semaine écourtée par un jour férié vendredi.

Dans un rapport sur les estimations annuelles de surfaces cultivées aux Etats-Unis publié jeudi, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a chiffré la totalité des surfaces de cultures de la fibre blanche sur son sol à 13,5 millions d'acres, soit une hausse de 7% par rapport à l'an dernier.

Le cours du coton a toutefois progressé nettement car "les analystes s'attendaient à un peu plus, entre 13,7 millions et 14 millions d'acres et anticipaient que cela pèserait sur les prix", a estimé Peter Egli de Plexus Cotton.

Le cours a ainsi repris une grande partie de ses pertes de la veille, franchissant même 82 cents en séance.

Il s'affiche toutefois en recul depuis lundi, pour la troisième semaine de suite, refluant après avoir atteint en début du mois de mars des plus hauts depuis trois ans et demi.

Egalement publiées jeudi, les ventes hebdomadaires pour la semaine terminée le 22 mars se sont affichées en léger recul par rapport à la moyenne des quatre dernières semaines.

"Mais elles restent à un niveau élevé", a estimé M. Egly.

De plus, "les expéditions hebdomadaires ont été une nouvelle fois énormes en totalisant 453.200 balles", a noté quant à lui affirmé Bill Nelson de Doane Advisory Services, soit bien plus que les 350.000 balles dont a besoin l'USDA pour atteindre ses objectifs annuels.

"Nous maintenons notre objectif d'expéditions de coton supérieures aux estimations du ministère", a par ailleurs affirmé M. Nelson.

La livre de coton pour livraison en mai, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), a fini jeudi à 81,46 cents cents contre 81,83 cents à la clôture vendredi dernier (-0,45%).

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 91,30 cents les 100 livres jeudi, contre 91,95 dollars la semaine précédente (-0,71%).

