Coton: le marché marque une pause à New York malgré des ventes solides

NEW YORK (awp/afp) - Les prix du coton échangé à New York ont légèrement reculé sur la semaine malgré des rapports à priori porteurs sur la production et les ventes aux Etats-Unis dans un marché reprenant son souffle après avoir beaucoup grimpé.

Le contrat pour livraison en juillet, le plus actif actuellement sur l'Intercontinental Exchange (ICE), est monté lundi jusqu'à 88,08 cents, le plus haut niveau depuis 2014, avant de redescendre, remarque Peter Egli de Plexus Cotton.

Il évoluait vendredi en cours de séance à 83,91 cents contre 86,90 cents à la clôture vendredi dernier.

"Les investisseurs ont décidé de vendre leurs positions malgré deux rapports positifs", souligne le spécialiste.

Selon un rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture (USDA), le coton américain reste en effet très sollicité, quelque 425.300 balles de coton ayant été commandées par des acheteurs venant de 20 pays différents.

Le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le monde a lui révisé à la baisse la production américaine de l'été dernier et augmenté les prévisions d'exportations du pays, faisant en conséquence chuter les stocks de fin de campagne 2017/2018 de 11%.

"Mais une augmentation de 400.000 balles des stocks de fin de campagne en Australie et quelques autres ajustements ailleurs dans le monde ont été suffisants pour compenser le recul des réserves aux Etats-Unis", note M. Egli.

Pour la récolte 2018/2019, la demande des manufactures au niveau mondial devrait monter à un niveau record à la faveur de la croissance économique, à 125,4 millions de balles.

Si ce chiffre se confirme, "cela serait supérieur au précédent record de 123,8 millions de balles produites en 2006/2007, quand la planète comptait environ un milliard d'habitants en moins", souligne M. Egli.

La demande devrait en tout cas, selon l'USDA, dépasser la production de 4,25 millions de balles. Mais la Chine devrait allègrement puiser dans ses abondantes réserves, limitant l'impact sur les stocks mondiaux.

Aux Etats-Unis, l'USDA prévoit que la production de cet été recule un peu par rapport à l'an dernier, à 19,5 millions de balles.

Une projection toutefois qualifiée par Louis Rose du cabinet de recherche Rose Commodity Group d"'irréaliste au vu de la sécheresse qui touche l'ouest du Texas, où est concentrée plus de la moitié de la production américaine de coton".

"Alors que les Etats-Unis ont en gros vendu tout leur coton, que le Texas attend encore des pluies, et que de plus en plus de fonds d'investissement se tournent vers les matières premières, le repli des cours pourrait ne durer qu'un temps et être suivi par un rebond solide", a avancé Peter Egli.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 94,35 dollars les 100 livres jeudi, contre 93,50 dollars la semaine précédente (+0,91%).

