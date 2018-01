Coton: le marché porté par des défauts de qualité et des achats techniques

avec cours de clôture et variation hebdomadaire

NEW YORK (awp/afp) - Le prix du coton échangé à New York a poursuivi cette semaine le mouvement de hausse entamé cet automne, aidé par des problèmes de qualité et des transactions techniques dans un marché où la fibre blanche reste abondante.

Le dernier rapport publié par les autorités américains "a bien montré qu'il y avait plein de coton disponible ici (aux Etats-Unis) et dans le monde mais les producteurs semblent réticents à le céder et les prix sont montés bien plus haut qu'anticipé par la plupart des acteurs" du marché au comptant, analyse Jack Scoville de Price Futures Groupes.

"Les acheteurs sont du coup obligés d'acquérir sur le marché à terme du coton à des prix plus élevés afin de couvrir les nombreux achats de coton qu'ils ont effectués à un prix indéterminé", ajoute-t-il.

Les investisseurs spéculatifs ont en effet multiplié leurs paris à la hausse ces dernières semaines.

Dans le même temps les manufactures, espérant un repli des cours, ont passé un montant record de contrats à un prix devant être fixés ultérieurement. Mais elles doivent maintenant se couvrir sur le marché à terme, alimentant à leur tour la progression des cours.

En plus "du niveau sans précédent des contrats à prix indéterminé" et "de la vigueur des achats des investisseurs spéculatifs", les cours sont emportés "par des problèmes de qualité dans certaines régions des Etats-Unis et de l'Inde", estime Peter Egli de Plexus Cotton.

Les ouragans qui ont frappé le sud des Etats-Unis à la fin de l'été puis le gel qui s'est abattu récemment sur la région ont affecté une partie de la récolte américaine.

Dans le même temps, "l'Inde a paraît-il annulé l'exportation de plus de 310.000 balles de 480 livres commandées fin 2017", indique Louis Rose de Rose Commodity Group. "L'arrivée poussive des livraisons de coton et des problèmes liés à la qualité font apparemment naître des inquiétudes sur la capacité à alimenter (en fibre blanche) les manufactures du pays", ajoute-t-il dans une note.

La livre de coton pour livraison en mars, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), a terminé vendredi à son plus haut niveau depuis mai 2017, à 83,42 cents contre 81,68 cents à la clôture vendredi dernier (+2,13%). Elle s'échangeait en octobre à moins de 70 cents.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 92,85 dollars les 100 livres jeudi contre 90,35 dollars une semaine plus tôt (+2,77%).

jum/pb