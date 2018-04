Coton: les cours chahutés par les sanctions chinoises

NEW YORK (awp/afp) - Après plusieurs séances de montagnes russes guidées principalement par les menaces de sanctions commerciales chinoises et des commandes importantes de coton américain, le prix de la fibre blanche coté à New York finit en légère hausse sur la semaine.

"Les courtiers se sont laissés saisir par la panique (mercredi) quand la Chine a menacé de riposter (aux mesures américaines) en imposant des barrières douanières sur toute une liste de produits, dont le coton", explique Peter Egli de Plexus Cotton.

La livre de coton pour livraison en mai a alors chuté de plus de 4%.

Mais le marché "a ensuite minimisé l'importance de cette décision, en estimant que des négociations auraient lieu entre les Etats-Unis et la Chine au cours des prochains mois et que si des taxes à l'importation devaient être mises en oeuvre, ce ne serait pas avant plusieurs mois", ajoute-t-il.

De toute façon, "les Etats-Unis n'ont envoyé qu'une quantité modeste de coton à la Chine au cours des dernières années et les Etats-Unis seraient probablement capables de vendre du coton destiné à la Chine à d'autres clients", remarque Louis Rose de Rose Commodity Group.

De plus, "on n'arrive pas vraiment à savoir si une éventuelle taxe de 25% à l'importation ne pourrait pas être levée si le gouvernement chinois impose à ses manufactures un quota sur les importations", ajoute-t-il.

Aussi, à moyen et long terme, les sanctions chinoises "ne devraient pas affecter la capacité des négociants américains à écouler le coton produit aux Etats-Unis", estime le spécialiste.

Les commandes restent d'ailleurs très élevées selon un rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture paru jeudi.

"Les ventes de coton américain à l'étranger ont une nouvelle fois dépassé les attentes, ce qui est en soi impressionnant puisqu'il n'y a plus tant que cela de coton à vendre", souligne Peter Egli. Au total, quelque 422.000 balles de coton ont été commandées par des clients basés dans 19 pays différents.

Les cours se sont nettement redressés après la parution de ces chiffres.

Il est toutefois difficile selon Louis Rose de déterminer la trajectoire à venir des cours.

"Le fait qu'il reste encore sur le marché de nombreuses commandes à un prix qui n'a pas encore été fixé et les conditions de sécheresse au Texas sont de nature à soutenir les cours", explique-t-il. "Mais l'incertitude persistante sur les sanctions commerciales chinoises pourrait inciter les investisseurs spéculatifs à rester pour l'instant sur la touche", ajoute-t-il.

La livre de coton pour livraison en mai, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), évoluait vendredi en cours de séance à 82,83 cents contre 81,46 cents à la clôture jeudi dernier, vendredi étant un jour férié.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 89,05 cents les 100 livres jeudi, contre 91,30 dollars la semaine précédente (-2,46%).

jum/alb/LyS