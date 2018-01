Coton: les cours limitent leur hausse après un rapport américain

avec cours de clôture

NEW YORK (awp/afp) - Les cours du coton ont repris leur mouvement de hausse cette semaine à New York, atteignant un plus haut depuis mai 2017, sous l'effet de ventes américaines en hausse, limitant toutefois cette tendance après un rapport américain vendredi.

"Les contrats à terme ont accéléré leur impressionnant mouvement haussier cette semaine", ont commenté les analystes de Plexus Coton, estimant que les ventes américaines et des mouvements techniques ont alimenté l'avancée des cours.

Les ventes américaines ont progressé, de 42% sur la semaine terminée le 4 janvier d'après un rapport du Département américain de l'Agriculture (USDA) publié jeudi.

C'est 16% de plus que la moyenne des quatre semaines précédentes.

Le cours du coton a clôturé la semaine en hausse de 4,7%, sa plus forte progression hebdomadaire depuis septembre, quand le passage des ouragans Harvey et Irma dans le sud des Etats-Unis avait fait craindre beaucoup de dégâts dans les champs de coton.

Le cours de la fibre blanche avait atteint jeudi à la clôture 82,65 cents, son plus haut niveau depuis mai 2017.

Le rythme de la hausse des cours vendredi a toutefois été tempéré vendredi par la publication d'un rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le monde.

Ce rapport a notamment fait état d'une hausse de la production mondiale et d'un niveau de stocks mondiaux plus élevé que l'année dernière.

"L'impression que cela laisse est que ce marché haussier n'est pas forcément dirigé par les fondamentaux économiques mais davantage par la faiblesse du dollar et des mouvements techniques", a commenté Louis Rose de Commodity Group.

La livre de coton pour livraison en mars, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), a terminé vendredi à 81,68 cents contre 78,01 cents à la clôture vendredi dernier (+4,70%).

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 90,35 dollars les 100 livres jeudi, contre 88,80 dollars une semaine plus tôt (+1,75%).

