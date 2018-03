Coton: les craintes de guerre commerciale pèsent sur les prix

NEW YORK (awp/afp) - Le prix du coton échangé à New York, qui avait atteint début mars son plus haut niveau depuis 2014, a perdu du terrain cette semaine, les investisseurs faisant preuve de prudence face aux menaces de batailles commerciales.

"Si on se focalise uniquement sur le coton en tant que tel, les dernières informations auraient plutôt tendance à faire monter les prix", remarque Peter Egli de Plexus Cotton.

Les ventes de coton américain notamment ont de nouveau été "excellentes", selon le rapport hebdomadaire du ministère de l'Agriculture diffusé jeudi: 528.000 balles de fibre blanche ont été commandées depuis 20 pays différents.

Mais "les investisseurs spéculatifs ont adopté une attitude prudente en attendant d'en savoir plus sur le front du commerce mondial", relève M. Egli. Ils veulent notamment savoir selon lui si Donald Trump va vraiment mettre en oeuvre toutes les mesures protectionnistes qu'il a évoquées.

"La menace d'une escalade de guerre commerciale (entre les Etats-Unis et les autres pays) a plané cette semaine sur les marchés de matières premières, ce qui peut affecter le comportement des investisseurs misant sur une hausse des cours", avance-t-il.

La récente flambée des prix, de plus de 10% en un mois, a aussi été "excessive", selon les analystes de Commerzbank.

Certes, l'USDA "a évoqué la perspective d'une demande chinoise importante en 2018/2019 et une possible baisse des réserves de la Chine à leur plus bas niveau depuis 2011/2012", avant que Pékin ne commence à acheter en masse du coton pour soutenir les prix versés à ses agriculteurs, remarquent-ils.

"Mais les réserves en dehors de la Chine sont amenées à augmenter, en raison notamment de la production plus élevée au Soudan et en Australie", ajoutent-ils.

La livre de coton pour livraison en mai, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), évoluait vendredi en cours de séance à 83,04 cents contre 84,52 cents à la clôture vendredi dernier.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 92,85 cents les 100 livres jeudi, contre 92,20 dollars la semaine précédente (+0,70%).

jum/alb/jpr