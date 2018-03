Crash d'un hélicoptère à New York

NEW YORK, 12 mars (Reuters) - Un hélicoptère transportant plusieurs personnes s'est écrasé dimanche à New York, dans l'East River, d'après des représentants et les médias locaux.

Des plongeurs de la police et des pompiers s'activaient autour de l'appareil, en partie submergé, ont précisé les mêmes sources.

Aucune précision n'a été donnée quant à d'éventuelles victimes. L'administration fédérale de l'aviation a annoncé que l'accident s'est produit aux alentours de 19h00 (23h00 GMT). Elle a précisé avoir débuté une enquête pour définir les causes de l'accident. (Daniel Wallis, avec David Shepardson à Washington, Jean Terzian pour le service français)