Crash d'un hélicoptère à New York, deux morts

(Actualisé avec bilan)

NEW YORK, 12 mars (Reuters) - Un hélicoptère transportant plusieurs personnes s'est écrasé dimanche à New York, dans l'East River, et a fait au moins deux morts, a annoncé un porte-parole du maire.

Il y a "au moins un survivant, au moins deux morts. Les plongeurs sont toujours dans l'eau", a dit Eric Phillips sur Twitter.

Des plongeurs de la police et des pompiers s'activaient autour de l'appareil, en partie submergé, rapportaient les médias locaux. L'administration fédérale de l'aviation a annoncé que l'accident s'est produit aux alentours de 19h00 (23h00 GMT). Elle a précisé avoir débuté une enquête pour définir les causes de l'accident. (Daniel Wallis, avec David Shepardson à Washington, Jean Terzian pour le service français)