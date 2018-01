Création d'une nouvelle société de gestion privée : Sagara Financière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion entrepreneuriale Sagara Financière s’adresse essentiellement aux investisseurs privés : chefs d’entreprise, familles fortunées, associations et fondations, holdings patrimoniales. Le président-fondateur, Fabrice Moullé-Berteaux, a par le passé co-créé Sycomore Gestion Privée. L'objectif est de proposer une gestion de portefeuille et des services patrimoniaux sur-mesure, à forte valeur ajoutée, capables de protéger durablement le capital investi à travers toutes les phases de marché."La naissance de Sagara Financière, issue du rachat des activités de DTAM (Day Trade Asset Management) en avril 2017 et dont une partie de l'équipe a été conservée, est le fruit d'un constat : le raccourcissement des cycles et l'imprévisibilité désormais structurelle des marchés financiers altèrent la capacité des gérants à protéger le capital de leurs clients", explique la société.En conséquence, toute performance durable ne peut être générée qu'en gérant activement le risque.Sagara Financière a donc réuni des gérants de portefeuille expérimentés, aidés par des chercheurs en mathématique et en informatique - dont un doctorant en mathématiques et un spécialiste du "big data" -, eux-mêmes regroupés dans la société Equanimity Trading System, Jeune Entreprise Innovante (JEI), afin de construire une méthodologie quantitative propriétaire de gestion du risque.La société de gestion décline sa méthodologie sous la forme de mandats de gestion et d'une gamme de FCP en cours de développement. Une fois complète, celle-ci sera composée de deux fonds actions, gérés en "prime de risque" : Sagara US Equity Premium, qui existe depuis 2012 (Sagara a conservé ce fonds créé par DTAM), et Sagara Europe Equity Premium dont l'agrément AMF a été obtenu en août 2017. Sagara Patrimonial (concept de " parité de risque ") et Sagara Systématique (gestion algorithmique) complèteront la gamme au cours du semestre à venir