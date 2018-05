Crédit Agricole Assurances : Diversification croissante de l'activité au premier trimestre 2018

Au premier trimestre 2018, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 milliards d'euros, en progression de 5,6% par rapport au premier trimestre 2017. Il est marqué par une forte collecte en unités de compte, une poursuite des gains de parts de marché en assurances dommages et une dynamique toujours soutenue en prévoyance / emprunteur / assurances collectives.

Le chiffre d'affaires en épargne / retraite atteint 6,7 milliards d'euros, soit 4,9% de hausse par rapport au premier trimestre 2017, portée tant par la France que par l'International. La part des unités de compte dans la collecte brute atteint 29,8% et gagne 1,6 point par rapport au niveau déjà élevé de la même période de 2017.

La collecte nette trimestrielle atteint 1,6 milliard d'euros, dont 1,3 milliard en unités de compte, soit un niveau record depuis début 2016, en progression de 17,5% par rapport au premier trimestre 2017.

Les encours gérés en assurance-vie progressent de 3,2% sur un an à 280 milliards d'euros, dont 60 milliards d'euros en unités de compte, soit une hausse de 9,3% par rapport à fin mars 2017.

En assurance dommages, le chiffre d'affaires s'élève à 1,6 milliard d'euros, en progression de 8,7% par rapport à la même période de 2017. L'activité est toujours soutenue, tant sur les particuliers que sur les agriculteurs/professionnels, avec des hausses respectives de 9,2% et 7,1% par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Le taux d'équipement des clients du groupe Crédit Agricole poursuit sa progression (+0,4 point par rapport à fin 2017) et s'élève à 35% dans les Caisses régionales et 22,8% chez LCL. L'apport net atteint un niveau record ce trimestre, avec environ 211 000 contrats, portant le stock à 12,9 millions de contrats.

En dépit d'un début d'année marqué par des évènements climatiques d'ampleur, le ratio combiné reste maîtrisé à 98,1%.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d'affaires progresse de 5,1 % par rapport au premier trimestre 2017, à 910 millions d'euros. Le Groupe compte désormais près de 500 000 bénéficiaires en santé et prévoyance collectives, soit une augmentation de 160 000 sur un an.

Périmètre France Ratio (Sinistralité + frais généraux + commissions) / Cotisations, net de réassurance. Périmètre Pacifica

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crédit Agricole Assurances via Globenewswire