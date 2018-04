Crocus Technology réunit 35 millions de dollars en financement

Dernier tour de financement pour le développement rapide de l'activité capteurs magnétiques TMR de Crocus

SANTA CLARA (Californie), le 26 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Crocus Technology, un des principaux fournisseurs de capteurs disruptifs à magnétorésistance tunnel (« Tunnel Magneto-Resistance » - TMR), annonce aujourd'hui avoir obtenu un financement de 35 millions de dollars sur la base de dettes et capitaux propres auprès d'investisseurs internes et de sources externes. Le financement permettra à Crocus Technology d'accélérer la croissance de ses revenus en élargissant ses opérations et ses ressources de mise sur le marché, et en investissant dans le développement continu de produits innovants pour répondre à la demande des marchés existants et émergents.

La technologie exclusive MLU(TM) de Crocus permet à ses capteurs TMR d'avoir une sensibilité magnétique élevée avec une variation minimale sur une large plage de température, associée à une consommation d'énergie très faible, ce qui en fait des solutions de détection idéales pour les applications IoT, mobiles, automobiles, médicales et industrielles. Les produits de capteurs à TMR intégrée de Crocus(TM) sont intégrés dans un processus CMOS fournissant une solution monolithique rentable et assurant une fiabilité et une robustesse accrues.

Le marché mondial des capteurs magnétiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,77 % de 2017 à 2023, avec un chiffre d'affaires estimé à 5,37 milliards de dollars en 2023. « Le marché des capteurs magnétiques continue de connaître une croissance dans tous les segments, les applications automobiles, industrielles, médicales et grand public ouvrant la voie », commente Sachin Garg, Analyste principal de MarketsandMarkets. « En particulier, les capteurs TMR devraient croître à un taux de croissance annuel composé de 9,41 % au cours des 5 prochaines années car leurs avantages de performance offrent une meilleure valeur ajoutée aux produits finis des équipementiers par rapport aux anciennes technologies et anciens produits magnétiques ».

L'injection de capital permettra à Crocus :

de renforcer son équipe commerciale pour stimuler la croissance des revenus à l'échelle mondiale ;

de développer de nouveaux produits pour élargir son portefeuille de produits et créer des solutions qui permettent d'accéder à de nouveaux marchés et applications ; et

d'étendre son portefeuille de brevets pour consolider son leadership dans la technologie TMR.

« Ce dernier tour de financement de 35 millions de dollars permettra à Crocus de mieux soutenir son secteur des capteurs magnétiques en croissance rapide », a déclaré Michel Desbard, Président-directeur général de Crocus Technology. « L'année dernière, l'équipe de Crocus a fait des progrès significatifs dans tous les domaines de l'entreprise et est prête à accélérer la croissance des revenus et parvenir à la rentabilité d'ici la fin de cette année ».

À propos de Crocus Technology

Crocus Technology développe et fournit des capteurs magnétiques et des solutions de mémoire intégrée basées sur sa technologie brevetée de capteur TMR, la Magnetic Logic Unit(TM) (MLU(TM)). Les capteurs magnétiques de Crocus apportent des avantages significatifs aux applications électroniques industrielles et grand public nécessitant une sensibilité élevée, des performances de température stable, une faible puissance et un faible coût. Crocus a son siège social à Santa Clara (Californie), et possède des bureaux à Grenoble (France), ainsi qu'à Pékin et Shenzhen (Chine). Pour de plus amples informations, consulter http://www.crocus-technology.com.

Ce communiqué de presse contient des prévisions et d'autres déclarations prospectives concernant des événements futurs ou nos performances financières futures. Toutes les déclarations autres que les faits et conditions historiques et actuels contenus dans ce communiqué, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation futurs et notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos plans et nos objectifs pour les opérations futures, sont des énoncés prospectifs (au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, de la Section 27A du Securities Act de 1933, telle que modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié). Ces énoncés ne sont que des prédictions et reflètent nos estimations et attentes actuelles à l'égard d'événements futurs ; ils sont fondés sur des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, et peuvent être modifiés à tout moment. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les prévisions ou les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés conformément aux dispositions de la clause refuge contenues dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

© 2018 Crocus Technology International Corp. Tous droits réservés. Crocus Technology, MLU et leurs combinaisons sont des marques de commerce de Crocus Technology Inc. et Crocus Technology SA. Les autres dénominations sont données à titre informatif seulement et peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Wayne Seto

Crocus Technology

Tél. : +1-408-380-8316

E-mail : wseto@crocus-technology.com

