Crown Bioscience présentera l'état de son expertise scientifique lors du Cambridge UK Symposium : évaluation préclinique d'immunothérapies d'un genre nouveau

SAN DIEGO, le 12 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, filiale en propriété exclusive de Crown Bioscience International (TWSE : symbole boursier 6554) et société internationale de services de découverte et de développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques, annonce qu'elle organisera son édition annuelle du Cambridge UK Symposium le jeudi 15 mars au Cambridge Building, Babraham Research Campus.



Ce congrès scientifique, intitulé « Perspectives on Oncology Drug Discovery; Immuno-Oncology and the Next Generation » réunira quelques-unes des personnalités les plus influentes du monde de la recherche de nouvelles molécules en oncologie préclinique. D'imminents intervenants venus de différentes sociétés pharmaceutiques multinationales et entreprises de biotechnologie européennes présenteront des données permettant de décrire en quoi leurs derniers travaux de recherche apportent des solutions uniques et innovantes pour faire avancer l'immunothérapie et l'évaluation pharmacologique préclinique.

« Je suis impatient d'accueillir les membres de la communauté scientifique lors de notre quatrième édition annuelle du Cambridge UK Symposium », a déclaré le Dr. Sebastian Dempe, Directeur général de CrownBio pour l'entité Royaume-Uni et Europe. « L'immuno-oncologie et sa modélisation préclinique sont devenues un axe prioritaire extrêmement important de la recherche sur le cancer. Le congrès de cette année promet d'être une excellente occasion de tisser des réseaux et d'alimenter les discussions scientifiques autour des dernières avancées de la recherche en immuno-oncologie ».

S'inscrire ici pour assister au congrès scientifique : http://bit.ly/CrownBio_Cambridge18

