CrownBio conclut un partenariat stratégique avec Phanes Therapeutics pour accélérer la découverte et le développement des nouveaux agents oncologiques de Phanes

SAN DIEGO, le 13 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Crown Bioscience, filiale détenue en propriété exclusive de Crown Bioscience International (TWSE : 6554) et société internationale de services de découverte et de développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles destinées à faire progresser la recherche sur l'oncologie et les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques, annonce qu'elle a été choisie par Phanes Therapeutics comme partenaire stratégique pour faire progresser son pipeline de découverte de médicaments oncologiques.



CrownBio offre la plus grande collection au monde de modèles de xénogreffes dérivées de la tumeur du patient (« Patient-Derived Xenograft » - PDX) et est un fournisseur de premier plan de solutions intégrées en oncologie qui permettent le développement de traitements anticancéreux de pointe. Phanes aura accès aux modèles CDX cliniquement pertinents, aux modèles PDX exclusifs et aux tests in vitro robustes de CrownBio pour propulser son pipeline innovant de découverte de médicaments.

Le Dr Ming Wang, Président-directeur général de Phanes Therapeutics, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : « Nous sommes une société innovante de découverte de médicaments dotée d'un pipeline robuste et avons besoin d'accéder aux modèles d'efficacité pharmacologique in vivo pour évaluer et faire progresser rapidement nos molécules pilotes. Nous sommes très heureux de faire équipe avec CrownBio. Elle a des modèles MuPrime(TM) absolument uniques, ainsi que des modèles Humanized GEMM (HuGEMM(TM)) et des modèles de xénogreffes dérivées de la tumeur du patient (« Patient-Derived Xenograft » - PDX) pour nos programmes d'oncologie. Nous espérons que ce partenariat sera productif ».

« Nous sommes très heureux que Phanes Therapeutics nous ait choisis comme partenaire de confiance pour faire progresser ses composés oncologiques de pointe », a déclaré Laurie Heilmann, Directrice commerciale de CrownBio. « Nos capacités uniques aideront Phanes à évaluer de manière efficace et complète les médicaments de son pipeline afin d'identifier et de faire progresser les candidats les plus prometteurs pour un traitement amélioré du cancer ».

À propos de Crown Bioscience Inc.

CrownBio est une société internationale spécialisée dans les solutions de découverte et développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles destinées à faire progresser la recherche sur l'oncologie et les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques. Grâce à un large éventail de modèles pertinents et d'outils prédictifs, CrownBio permet à ses clients de proposer des candidats cliniques de qualité supérieure.

À propos de Phanes Therapeutics

Phanes Therapeutics est une société de biotechnologie qui propose des programmes particulièrement innovants de découverte et de développement de médicaments dans les domaines des complications métaboliques et de l'oncologie. Elle a été fondée par l'ancien Vice-président de Janssen/J&J, Ming Wang, Ph.D., MBA. La société consacre tous ses efforts à la découverte de médicaments biologiques et possède plusieurs molécules pionnières et de pointe dans son pipeline. Pour en savoir plus sur Phanes, veuillez consulter le site www.phanesthera.com.

