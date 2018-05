CrownBio démontre les avantages d'une plateforme novatrice d'oncologie translationnelle dans des affiches scientifiques lors du Congrès 2018 de l'AACR

SANTA DIEGO, le 9 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Crown Bioscience, une filiale à 100 % de Crown Bioscience International (TWSE : symbole boursier 6554) et société internationale de services de découverte et de développement de médicaments fournissant des plateformes translationnelles pour faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques, publie des affiches scientifiques avec narration audio dynamique. Plus d'une douzaine d'affiches ont été présentées lors du récent congrès 2018 de l'American Association of Cancer Research (AACR) et peuvent désormais être visualisées et téléchargées sur https://www.crownbio.com/posters/.



Ces affiches scientifiques décrivent les innovations dans la recherche et développement internes de CrownBio en se concentrant sur la recherche préclinique en oncologie. Le travail le plus convaincant et dont le récit est confié aux scientifiques de CrownBio est à présent disponible sur demande. La bibliothèque de présentations d'affiches comprend des détails sur le développement et l'application de plusieurs modèles humanisés innovants, un nouveau service de test de médicaments PDX ex vivo à grande échelle et une nouvelle plateforme d'essai d'inhibition d'IDO1. Collectivement, les données démontrent la capacité unique de CrownBio à améliorer les connaissances, guider les décisions de développement et faire progresser les programmes d'immunothérapie.

« CrownBio propose un libre accès à la recherche innovante de CrownBio avec des confrères scientifiques du monde entier », commente le Dr Henry Li, Vice-président de Translational Oncology de CrownBio. « Nous nous engageons à partager avec les scientifiques du monde entier les outils de pointe qui sont disponibles pour accélérer, informer et éclairer l'évaluation contemporaine des traitements contre le cancer et des immunothérapies ».

« Crown Bioscience s'est engagée à apporter une contribution précieuse à la communauté scientifique», a déclaré le Dr Jean Pierre Wery, PDG de Crown Bioscience. « En fournissant ces affiches, commentées par les experts qui se trouvent derrière la science, nous espérons apporter des idées que les chercheurs peuvent utiliser pour faire avancer leurs programmes de développement de médicaments précliniques ».

La bibliothèque d'affiches commentées peut être consultée sur le site Web de Crown Bioscience : https://www.crownbio.com/posters/

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience est une société internationale spécialisée dans les solutions de découverte et développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires et métaboliques. Grâce à un large éventail de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet aux clients de proposer des candidats cliniques de qualité supérieure.

Pour les questions des médias :

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc. marketing@CrownBioscience.com

