CrownBio lance un nouveau modèle cible humanisé pour l'immunothérapie

SAN DIEGO, le 26 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Crown Bioscience, filiale détenue en propriété exclusive de Crown Bioscience International (TWSE : 6554) et société internationale de services de découverte et de développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en l'oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques, améliore son portefeuille existant de modèles de cibles de médicaments humanisés (HuGEMM(TM)) en lançant un nouveau modèle transgénique CD3E pour faire progresser le développement de médicaments immuno-oncologiques (I/O).



De nouveaux anticorps thérapeutiques redirigés contre les lymphocytes T, y compris les « Bispecific T-cell Engagers », sont très prometteurs pour le traitement efficace du cancer. Cependant, le développement de ces médicaments est entravé par un manque de modèles in vivo qui peuvent récapituler avec précision les réponses spécifiques humaines. CrownBio répond à ce besoin avec son nouveau modèle transgénique CD3E qui a été validé en collaboration avec le NBRI de l'Université de Nanjing et développé par ce dernier.

Le modèle CD3E exprime la forme humaine de CD3E et est phénotypiquement normal avec des niveaux de cellules T, B et NK comparables au contrôle. Ces caractéristiques en font un modèle idéal pour déterminer l'efficacité des thérapies de réorientation des lymphocytes T ciblées par CD3 à travers l'évaluation directe de l'activation des lymphocytes T, de la reconnaissance de l'antigène et des voies de transduction du signal intracellulaire apparentées.

« Les données générées par nos nouveaux modèles CD3E démontrent leur capacité unique à guider le développement de « Bispecific T-cell Engagers » et d'autres thérapies de réorientation des lymphocytes T », a déclaré le Dr Davy Ouyang, Directeur de Translational Oncology (oncologie translationnelle) chez CrownBio. « Nous sommes très enthousiasmés par le potentiel de ces modèles innovants de découvrir de nouvelles perspectives dans la découverte et le développement d'agents d'oncologie translationnelle (I/O) de pointe ».

Pour en savoir plus sur le nouveau modèle CD3E de CrownBio, consulter https://www.crownbio.com/immuno-oncology/hugemm/cd3e-mouse-model

À propos de Crown Bioscience Inc.

CrownBio est une société internationale spécialisée dans les solutions de découverte et développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques. Grâce à un large éventail de modèles pertinents et d'outils prédictifs, CrownBio permet aux clients de proposer des candidats cliniques de qualité supérieure.

À propos du NBRI de l'Université de Nanjing

NBRI est une société leader en Chine fournissant des modèles animaux de haute qualité liés aux maladies humaines pour la communauté biomédicale ainsi que les sociétés pharmaceutiques. Avec plus de 10 ans de pratique, NBRI a la vision et s'efforce de devenir un centre de services à guichet unique de classe mondiale pour générer, déterminer le phénotype et distribuer des modèles murins de génie génétique personnalisés pour des partenaires partout dans le monde.

