CrownBio présentera l'expertise scientifique en développement préclinique de médicaments lors de la conférence de l'American Association for Cancer Research (AACR)

SAN DIEGO, le 4 avril 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Crown Bioscience, filiale à 100 % de Crown Bioscience International (TWSE : 6554) et société internationale de services de découverte et de développement de médicaments fournissant des plateformes translationnelles pour faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques, présentera son expertise scientifique à la Conférence internationale de l'American Association for Cancer Research (AACR) de cette année à Chicago (Illinois), du 14 au 18 avril.



Les scientifiques de CrownBio présenteront plus d'une douzaine d'affiches scientifiques décrivant leurs derniers efforts visant à révolutionner le développement préclinique des traitements contre le cancer. Ces affiches scientifiques démontreront la puissance combinée de la plateforme oncologique intégrée de CrownBio pour faire progresser les pipelines oncologiques en utilisant sa collection exhaustive de xénogreffes dérivées de la tumeur du patient (« Patient-Derived Xenograft » - PDX), des modèles tumoraux humanisés innovants et des cultures ex vivo tridimensionnelles qui récapitulent le microenvironnement tumoral in vivo. Le travail en vedette présentera des données provenant de nouveaux modèles qui permettent une évaluation précise de nouveaux agents thérapeutiques contre le cancer, y compris les BITE (Bi-specific T-cell Engagers), les immunothérapies ciblées contre le cancer et les immunothérapies combinatoires.

« Je suis ravi de partager la recherche de pointe de Crown Bioscience avec des collègues de l'AACR », commente le Dr Henry Li, Vice-président de la division Translational Oncology (oncologie translationnelle) de Crown Bioscience. « Les données présentées montreront l'utilité de nos solutions cliniquement pertinentes pour identifier les biomarqueurs critiques et améliorer l'évaluation préclinique des traitements des cancers ».

« Crown Bioscience est honorée de jouer un rôle majeur dans la présentation des possibilités de progrès scientifiques à l'AACR », a déclaré Laurie Heilmann, Directrice commerciale. « Le travail de notre équipe scientifique dévouée illustre l'engagement de Crown Bioscience à aider les chercheurs à relever les défis mondiaux en matière de santé grâce à l'innovation continue de notre plateforme scientifique translationnelle ».

Les délégués peuvent demander des copies des affiches et en apprendre davantage sur la plateforme scientifique translationnelle de Crown Bioscience au stand n° 3012.

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience est une société internationale spécialisée dans les solutions de découverte et développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires et métaboliques. Grâce à un large éventail de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet aux clients de proposer des candidats cliniques de qualité supérieure.

Pour les questions des médias :

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@CrownBioscience.com

