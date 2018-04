CryptoCrossinG® : WALLIX et Bertin IT s'associent pour créer une passerelle email hautement sécurisée, dédiée à l'échange de données sensibles

Bertin IT (Groupe CNIM) et WALLIX, éditeurs de logiciels de cyber-sécurité, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat en vue du lancement d'un nouveau produit alliant la technologie de chiffrement DataPeps® de WALLIX à CrossinG®, la passerelle de confiance nouvelle génération conçue par Bertin IT.

Comment garantir l'intégrité et la confidentialité des données sensibles, notamment celles relevant du RGPD, lorsqu'elles transitent par courrier électronique entre un réseau protégé (comme celui d'une entreprise) et une infrastructure extérieure non sécurisée (réseau wifi public, réseau domestique, …) ? C'est la problématique à laquelle WALLIX et Bertin IT répondent avec la solution Crypto CrossinG®. Nomadisme, télétravail, déplacements à l'étranger… quel que soit le lieu ou le sens des échanges, cette passerelle permet de lutter contre les cyberattaques, de chiffrer de bout-en-bout les emails et d'appliquer une politique de sécurité spécifique en fonction de la circulation.

Des échanges maîtrisés, en toute simplicité

Crypto CrossinG® associe DataPeps®, la solution de cryptographie de WALLIX aux propriétés d'intégrité et d'authentification formellement vérifiées et les fonctions de sécurité avancée offertes par CrossinG®, la passerelle de Bertin IT.

Grâce à sa gestion automatisée des clefs, la technologie DataPeps® de chiffrement « as a service » offre une expérience simple et transparente qui ne nécessite aucune action spécifique de la part de l'utilisateur. Disponible sous forme de plug-in de messagerie, elle est particulièrement facile à intégrer.

Le produit CrossinG® apporte ses mécanismes de défense en profondeur et de rupture protocolaire. Il vérifie l'innocuité des transferts grâce à ses mécanismes d'antivirus, d'analyse de formats de fichiers, de recherche de charges actives et permet de filtrer par liste blanche les fichiers autorisés. Avec ses deux modes monodirectionnel et bidirectionnel, la passerelle permet de configurer les règles de sécurisation en fonction du sens de circulation des échanges. Il est ainsi possible d'interdire l'envoi de pièces jointes mais d'en autoriser la réception et de sélectionner les types de fichier qu'il est possible ou non d'échanger. Enfin, Crypto CrossinG® permet de tracer l'ensemble des échanges.

Une solution pour les systèmes d'information sensibles

Crypto CrossinG® s'adresse à toutes les entités privées ou publiques amenées à gérer des données sensibles comme les informations relatives à la propriété intellectuelle, les informations de santé ou de nature financière et les informations à caractère personnel. Pour ces dernières, les enjeux de protection des données seront renforcés à partir du 25 mai 2018 avec l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Crypto CrossinG® répond également aux besoins des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) en France et des Opérateurs de Service Essentiels (OSE) en Europe[1] qui seront soumis à des réglementations strictes de protection, de contrôle et de traçabilité sur leurs infrastructures et leurs données avec la directive européenne Network & Information Security (NIS).

Un partenariat emblématique

A travers cette nouvelle solution, ce sont aussi deux acteurs emblématiques de la FrenchTech #cybersécurité, membres co-fondateurs d'Hexatrust[2], qui joignent leurs énergies.

Yves Rochereau, Directeur Général de Bertin IT, s'en félicite : « Nous nous réjouissons de ce partenariat qui démontre encore une fois le dynamisme au sein d'Hexatrust et sa capacité à offrir aux OIV des solutions innovantes, qui portent le sceau de l'excellence française. Par cette alliance, nous souhaitons aussi nous ouvrir à un modèle de distribution indirecte et bénéficier de la valeur ajoutée des intégrateurs de systèmes. C'est un enjeu de démultiplication de nos forces. »

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX, ajoute : « Ce partenariat avec Bertin IT concrétise notre ambition de nouer des alliances stratégiques avec des acteurs de l'IT pour se développer sur le marché de la sécurisation des données. En pleine transformation numérique, les entreprises et les organisations, et notamment les Opérateurs d'Importance Vitale et les Opérateurs de Services Essentiels[3], peuvent dorénavant utiliser les produits et services développés avec Bertin IT pour protéger leurs communications sensibles dans des environnements à la fois exigeants et de plus en plus interconnectés : réseaux industriels, réseaux étendus, SI de santé… et se mettre en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données qui entrera en vigueur en mai prochain. »

Signature du partenariat avec notamment Jean-Noël de Galzain (PDG WALLIX, à droite) et Yves Rochereau (DG Bertin IT, au centre) en présence de Henri Binsztok (Directeur de l'Innovation WALLIX, à gauche).

À propos de WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges.

Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, le Bastion aide les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques : données, serveurs, terminaux et objets connectés. Cette solution est la première offre du marché certifiée CSPN par l'ANSSI, répondant intégralement à la demande de mise en conformité réglementaire.

WALLIX accompagne près de 570 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 130 revendeurs et intégrateurs formés et certifiés. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA. Alain Afflelou, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald's, Michelin, ou encore PSA Peugeot-Citroën lui font confiance au quotidien pour sécuriser leurs systèmes d'information.

Le Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France.

Plus d'informations sur www.wallix.com



À propos de Bertin IT

Société du Groupe industriel CNIM, Bertin IT est éditeur et intégrateur de solutions logicielles dédiées à la sécurité des systèmes d'information et au traitement avancé de données numériques et vocales.

S'appuyant sur plus de 15 années de collaboration avec la DGA (Direction Générale de l'Armement) sur des problématiques de cloisonnement de l'information classifiée, ainsi qu'avec différentes agences gouvernementales de Défense & Sécurité, Bertin IT propose une offre unique en cybersécurité, couvrant à la fois la défense en profondeur des systèmes d'information sensibles et l'anticipation des menaces, la détection de fuites de données ou encore d'activités frauduleuses. Ses plateformes de cyber intelligence sont utilisées par plusieurs entités de renseignement. A travers son offre en cyber threat intelligence, Bertin IT met ses experts analystes et ses technologies d'investigation au service des grands comptes privés et publics pour sonder leur niveau d'exposition au risque cyber et identifier tout type de menaces pouvant les affecter.

Bertin IT est aussi un acteur de référence dans les technologies de veille digitale et de traitement automatique de la parole. Sa plateforme AMI Enterprise Intelligence a conquis plus de 150 clients dont Thales, Safran, Engie, EDF, Deutsche Telekom ou encore l'IRSN. Avec sa marque Vecsys, leader dans la transcription vocale multilingue, Bertin IT est présent dans les domaines du média monitoring, de la compliance bancaire et de la gestion de la relation client, et compte parmi ses utilisateurs des sociétés de veille média, des organes de presse et de communication, des banques d'investissement et des centres de contact.

Basé à Montigny (région parisienne), Bertin IT compte près de 120 collaborateurs en France, au Maroc, au Royaume Uni et en Allemagne.

www.bertin-it.com