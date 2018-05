Curium consolide sa position en France sur le marché TEP avec la finalisation de l'acquisition des activités opérationnelles de CYCLOPHARMA

Avec l'acquisition de CYCLOPHARMA, CURIUM dispose désormais d'un réseau de 13 sites de production de traceurs TEP, offre une couverture géographique optimale aux 140 centres de médecine nucléaire réalisant des examens TEP et permet à près de 320 000 patients par an de bénéficier d'une solution d'imagerie efficace. CURIUM possède maintenant un réseau de 25 sites en Europe

PARIS, 02 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium a finalisé avec succès l'acquisition des activités opérationnelles de Cyclopharma, laboratoire pharmaceutique développant et produisant des traceurs de diagnostic TEP. Cette acquisition permet le rapprochement de 2 acteurs majeurs de l'imagerie TEP, avec près de 200 salariés expérimentés dédiés au développement, à la production et à la commercialisation de traceurs diagnostiques TEP. Le réseau des 7 sites de Cyclopharma complète celui des 6 sites de Curium, conduisant ainsi à une couverture optimale du territoire dans l'intérêt des médecins nucléaires et de leurs patients. Cette capacité de production additionnelle permettra au groupe Curium d'améliorer sa qualité de service et de répondre à la demande croissante d'examen TEP mais aussi de celle de nouveaux produits. Ensemble, Curium et Cyclopharma fourniront ainsi une solution d'imagerie diagnostique en oncologie et en neurologie à près de 320 000 patients en France. Les activités existantes de R&D ainsi que les Opérations internationales de Cyclopharma feront l'objet d'un carve out et seront reprises par son actionnaire majoritaire actuel le groupe DENOS qui se concentrera sur le développement de traceurs innovants. Commentant cette annonce, Renaud Dehareng, CEO du groupe Curium indique : " L'acquisition de Cyclopharma est essentielle pour le développement de nos activités TEP en France, élargit notre réseau TEP à 25 sites en Europe. Notre objectif est de capitaliser sur ce réseau en poursuivant nos investissements dans des traceurs innovants mais aussi construire une plateforme d'intégration unique offrant ses service à des partenaires cherchant des solutions de production et de commercialisation de leurs produits." Benoit Woessmer, Vice-Président Europe du Sud de Curium poursuit : " Nous sommes heureux de cette acquisition et de la valeur qu'apporte ce rapprochement, en France, à nos clients et leurs patients. Ravis d'accueillir nos nouveaux collègues au sein du groupe Curium, nous sommes impatients de pouvoir les associer pleinement à la nouvelle étape de notre développement." A propos de Curium

Curium est un leader mondial dans la fourniture de solutions en médecine nucléaire avec plus de 100 ans d'expérience industrielle. Issu de l'union de IBA Molecular et Mallinckrodt Nuclear Medicine LLC, Curium est le fabricant de produits radiopharmaceutiques le plus verticalement intégré de toute son industrie. Avec plus de 50 sites de production à travers l'Europe et les Etats Unis, Curium fournit ses produits à plus de 14 millions de patients à travers le monde en SPECT, TEP et en thérapie. Les produits de Curium sont actuellement commercialisés dans plus de 60 pays. La marque Curium fait référence aux travaux de recherche de Marie et Pierre Curie et souligne notre focus en médecine nucléaire. Contacts : Sabine Chestier

sabine.chestier@curiumpharma.com

+ 33 (0) 153 577 331 Pour en savoir plus visitez le site curiumpharma.com.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Curium via Globenewswire