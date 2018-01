D'abord pénalisées, les banques américaines profiteront du Big Bang fiscal - Plus USA

Christine Lejoux,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)--JPMorgan (>> JP Morgan Chase & Company) et Wells Fargo (>> Wells Fargo) donneront vendredi le coup d'envoi de la saison des publications de résultats pour le quatrième trimestre 2017, dans le secteur bancaire américain. Une saison qui s'annonce de moins bonne facture que les dernières : selon les analystes de Zacks Investment Research, les grandes banques américaines devraient publier en moyenne une baisse de 6% de leurs bénéfices au titre de la période d'octobre à décembre. Cette diminution tranche avec les hausses de 6,5% et de 10% respectivement enregistrées aux troisième et deuxième trimestres de l'an dernier. JPMorgan devrait même faire état vendredi d'une chute de 12,9% de son bénéfice net, et Wells Fargo pourrait dévoiler un plongeon de 9,2% de son profit.

A l'origine de ces contreperformances, la réforme de la fiscalité américaine, qui entrera en vigueur cette année et qui est pourtant censée profiter grandement au secteur bancaire à long terme. Mais, à court terme, la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés (IS), de 35% à 21%, et la moindre imposition des bénéfices rapatriés de l'étranger se traduiront par de lourdes charges comptables pour les banques américaines.

Dépréciations d'actifs d'impôts différés en vue

Les pertes importantes accusées par ces dernières en raison de la crise financière de 2008 leur permettent d'alléger des factures fiscales à venir. Il s'agit d'actifs d'impôts différés. Mécaniquement, la valeur de ces actifs va baisser, en raison de la diminution du taux d'IS. Les banques américaines doivent donc déprécier la valeur des actifs d'impôts différés figurant à leur bilan. Citigroup (C) s'apprête ainsi à déprécier 46 milliards de dollars d'impôts différés, ce qui entaillera ses bénéfices du quatrième trimestre 2017 de 20 milliards de dollars. La charge sera nettement moindre pour Morgan Stanley (>> Morgan Stanley), qui a evoqué vendredi dernier un montant de 1,25 milliard de dollars.

Par ailleurs, la réduction de l'imposition des bénéfices dégagés à l'étranger par les entreprises américaines, dont les banques, incitera celles-ci à rapatrier une partie de cette trésorerie aux Etats-Unis. Mais si ce magot ne courra plus le risque d'etre taxé à 35% sur le sol américain, il le sera tout de même à hauteur de 8% à 15,5%, ce qui représentera une charge fiscale nouvelle pour les entreprises. C'est en grande partie pour cette raison que les bénéfices de Goldman Sachs (>> Goldman Sachs Group) seront écornés de 5 milliards de dollars sur le dernier trimestre 2017, a récemment prévenu la banque.

Un effet négatif à court terme seulement

Mais, aussi importants soient-ils, ces montants ne sont que des charges comptables, visibles dans les seuls comptes du quatrième trimestre 2017. A plus long terme, les banques figureront bel et bien parmi les grandes gagnantes de la réforme fiscale puisqu'elles payaient jusqu'à présent l'un des taux d'IS les plus élevés de tous les secteurs d'activité, à 27,5% en moyenne selon les analystes de Wells Fargo. Leurs confrères de Goldman Sachs estiment que la réforme fiscale devrait entraîner une hausse de 13% environ des bénéfices des grandes banques américaines dès 2018. Celles-ci pourraient en outre "bénéficier du stimulus que la réforme fiscale est susceptible d'apporter à l'économie, ce qui favorisera la demande de crédits", souligne l'agence d'évaluation financière Standard & Poor's.

Reste à savoir ce que les banques feront de ces profits supplémentaires, entre versement de dividendes, rachats d'actions ou financement d'acquisitions. Wells Fargo a pour sa part décidé de privilégier ses collaborateurs, en augmentant le salaire horaire minimum de 13,50 à 15 dollars.

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; 33 (0)1 41 27 48 14; clejoux@agefi.fr ed: ECH