DBT porte le montant du prêt obligataire accordé par Nice & Green à 7 millions d'euros

DBT a annoncé la signature d’un avenant au contrat de prêt obligataire d’un montant de 3 millions d’euros conclu avec Nice & Green en date du 29 Mars 2017, et désormais porté à 7 millions d'euros. L’augmentation du montant de ce prêt obligataire a pour objet de financer les besoins opérationnels du spécialiste des solutions de recharge pour véhicule électrique liés au développement de la charge ultra rapide, de communication smart grid et d’outils de maintenancepour la nouvelle génération de chargeurs 150 et 350kW.Ainsi, le nombre total d'obligations convertibles en actions émises ou à émettre est porté à 350, étant précisé que les principaux termes et conditions de ce financement obligataire demeurent inchangés.Pour mémoire, DBT a d'ores et déjà perçu 3,7 millions d'euros au titre de ce financement.