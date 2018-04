DEFR Département fédéral de : Visite d’État du président de la République fédérale d’Allemagne Frank-Walter Steinmeier

Berne, 10.04.2018 - Afin de réaffirmer et approfondir les excellentes relations entre les deux pays, le Conseil fédéral a invité le président de la République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier pour une visite d'État en Suisse. Le président de la Confédération Alain Berset recevra le chef d'État allemand mercredi 25 avril 2018.

L'après-midi, le président allemand sera accueilli à Berne, avec les honneurs militaires, par le Conseil fédéral in corpore. Puis des entretiens officiels se dérouleront au Bernerhof où, du côté suisse, le président de la Confédération Alain Berset sera accompagné du vice-président Ueli Maurer, de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, des conseillers fédéraux Johann N. Schneider-Ammann et Ignazio Cassis. Seront à l'ordre du jour tant les relations bilatérales dans divers domaines et la coopération entre les deux pays dans le contexte international que la politique européenne.

Le premier jour s'achèvera par le traditionnel dîner de gala. Le lendemain, le 26 avril, la démocratie et le développement durable figureront au programme des visites. Le président de la Confédération Alain Berset et le président de la République fédérale Frank-Walter Steinmeier prendront part à une table ronde à l'Université de Fribourg consacrée aux défis et perspectives de la démocratie au XXIe siècle.

Ensuite, les deux chefs d'état se rendront sur le site d'innovation Bluefactory à Fribourg pour visiter, en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard, responsable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), le pavillon solaire « NeighborHub » développé par de hautes écoles suisses qui a gagné le concours d'ingénierie « Solar Decathlon » 2017 organisé par les états-Unis. L'après-midi, le président Berset accompagnera son hôte à Zurich, d'où son homologue repartira pour l'Allemagne.

Les relations étroites entre la Suisse et l'Allemagne reposent sur 200 accords. Leurs économies sont fortement imbriquées. L'Allemagne est le principal partenaire commercial de notre pays, tant pour ce qui est des importations qu'en matière d'exportations. En 2015, les entreprises allemandes comptaient quelque 121'000 salariés en Suisse, ce qui place l'Allemagne en tête dans ce domaine. De leur côté, les sociétés helvétiques employaient environ 425'000 personnes en Allemagne, juste après les Pays-Bas, tandis que le nombre de frontaliers allemands venant travailler en Suisse atteignait approximativement 62'000 en 2016.

Pour les ressortissants tant d'Allemagne que de Suisse, le voisin est considéré comme un pays d'immigration attrayant, puisque quelque 300'000 Allemands vivaient dans notre pays en 2017, et que le nombre de Suisses installés en République fédérale s'est accru ces dernières années pour se situer à 88'000 personnes à la fin 2017 (81'000 en 2012).

Adresse pour l'envoi de questions

Peter Lauener

Information DFI

+41 (0)79 650 12 34

media@gs-edi.admin.ch

Logistique et organisation

Linda Shepard

Information DFAE

+41 (0)79 544 48 16

info@eda.admin.ch

Auteur

Conseil fédéral

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Département fédéral des affaires étrangères

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html

Département fédéral de l'intérieur

http://www.edi.admin.ch

Département fédéral des finances

http://www.dff.admin.ch

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

http://www.wbf.admin.ch

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html