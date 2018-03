DNCA Finance recrute une analyste spécialisée sur le secteur des « Utilities »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DNCA Finance a annoncé l’arrivée de Julie Arav, analyste spécialisée sur les valeurs européennes du secteur des « Utilities ». Elle gèrera dans l’équipe d'Isaac Chebar, aux côtés de Don Fitzgerald et Maxime Genevois. Diplômée du Master 224 Banque et Finance de l’université Paris-Dauphine, elle a commencé sa carrière en 2006 dans le département Recherche Actions d’IXIS Securities (devenu Natixis) en tant qu’analyste sur les valeurs européennes du secteur des « Utilities ».En 2010, elle quitte Natixis pour rejoindre Kepler Capital Markets en tant qu'analyste, toujours spécialisée sur les valeurs des " Utilities ", avec un prisme sur les valeurs françaises. Julie Arav a ensuite intégré en 2011, la recherche de Barclays Capital en tant que vice-président au sein de l'équipe Utilities Européennes. Elle a réintégré Kepler Cheuvreux en 2014 au poste d'analyste senior sur les " Utilities " européennes.Son objectif est d'élargir le périmètre d'analyse et de screening des sociétés pouvant faire l'objet d'un investissement dans la gestion des fonds, soit un stock-picking opportuniste avec un biais " Value " et contrariant.