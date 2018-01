DRONE VOLT : au Salon Expodefensa. L’Amérique du Sud prend son envol.

C'est à Bogota que s'est tenu le salon des professionnels de la sécurité et des armées, Expodefensa, du 4 au 6 décembre 2017.

Expodefensa est l'un des salons majeurs dans ce domaine en Amérique Latine où plus de 269 exposants et 12,500 visiteurs professionnels se sont donnés rendez-vous afin de découvrir les solutions proposées sur le marché de la protection et des armées. DRONE VOLT a présenté ses solutions sur le secteur des drones d'inspection, de surveillance et de protection à l'instar du Salon Minipol où DRONE VOLT était également présente : http://www.dronevolt.com/blog/drone-volt-salon-milipol/

Nous avons interviewé Léa Bienaimé (Marketing Manager) et Bernard Berthier (Training Manager) qui ont rencontré les futurs clients de DRONE VOLT. L'occasion de faire un focus sur le marché Sud Américain et les ambitions de DRONE VOLT sur ce continent.

Bonjour, pouvez vous nous parler de la présence de DRONE VOLT sur le marché Sud Américain au travers d' Expodefensa ?

Cela fait presque deux ans, après une étude de marché que nous avons décidé de prospecter l'Amérique du Sud. Le salon Expodefensa a permit de créer des liens solides et de trouver quel était le marché cible avec comme ambition de développer les activités de DRONE VOLT, principalement sur la Colombie, le Chili, le Pérou et enfin le Mexique.

Quel est le marché des drones civils et militaires en Amérique du sud ?

Le marché Européen nous a permit de déterminer les perspectives du marché des drones ce qui profite aujourd'hui à l'Amérique latine et nous savons que le marché est colossal. DRONE VOLT était un des rares représentants de solutions 100 % drones (civils et militaires) sur le salon Expodefensa. L'activité civile est représentée par l'événementiel, la vidéo, la photographie et la photogramétrie. Quant au marché Militaire, c'est celui du « militaire civil » à savoir non létal, militaire de surveillance comme la surveillance de frontières par exemple. Le salon Expodefensa est plus orienté, Défense et militaire que sécurité civile à l'instar d'Eurosatory où nous serons également présents en Juin 2018.

Quel ont été les contacts pris sur le salon Expodefensa ?

Nous avons rencontré les clients officiels (Administrations, Ministères), les distributeurs/revendeurs (très à l'écoute de nos technologies) et enfin nous avons prospecté afin de trouver les futurs partenaires de nos ACADEMY. Nous vendons des drones mais accompagnons également nos clients dans leur formation et la montée en compétences de leurs pilotes.

Quels sont les drones présentés par DRONE VOLT sur Expodefensa ?

L'Heliplane, la dernière innovation de DRONE VOLT, l'Hercules 5 UF qui est désormais la référence en terme d'inspection et de surveillance, l'Altura Zenith d'AERIALTRONICS et la caméra Pensar ainsi que le Hercules 10 Protector. Par ailleurs le Hercules 5 UF a été plébiscité tout comme l'Altura Zenith avec la caméra Pensar. L'Heliplane a suscité également des demandes concrètes.

En terme de potentiel, quel est le marché qui s'ouvre à DRONE VOLT SUR L'Amérique Latine ?

Nous découvrons un marché avec un réel potentiel, ce qui est extrêmement positif. DRONE VOLT va bientôt être représentée localement par un représentant commercial. Nous avons également un candidat pour DRONE VOLT ACADEMY en Amérique du Sud ce qui permettra de préparer les pilotes de drones, civils et militaires.

Conclusion.

Les états Sud Américains sont très intéressés par une coopération avec l'Europe et ce depuis la signature d'un traité de libre-échange entre la France et la Colombie et notamment des accords bilatéraux sur le commerce ainsi que sur les marchés de la sécurité et de la défense. DRONE VOLT continue son expansion à l'international en développant des partenariats commerciaux sur le marché de la sécurité.

