DWS (ex-Deutsche AM) lance trois nouveaux ETF Xtrackers à hauts dividendes

DWS étend sa gamme d’ETF Xtrackers à hauts dividendes avec trois nouveaux ETF incluant un filtre « qualité » dans la sélection des titres composant les indices. Les ETF « Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF », « Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF » et « Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF » sont désormais cotés à la Deutsche Börse et à la Bourse de Londres. Ces produits utilisent un filtre pour sélectionner des titres de qualité présentant à la fois des fondamentaux attrayants et des dividendes durablement élevés.L'ETF "Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF" élimine par exemple les titres d'entreprises dont les fondamentaux sont trop faibles en termes de rendement des capitaux propres, de régularité des revenus ou ratio d'endettement. La méthode permet également d'éliminer les entreprises affichant un taux de distribution négatif ou trop élevé ainsi que celles n'offrant pas un dividende régulier.Les deux ETF Xtrackers répliquant des indices de Morningstar adoptent une approche différente, utilisant l'analyse propriétaire de Morningstar fondée sur la méthodologie de recherche Economic Moat. Celle-ci permet de dresser un portrait de la santé d'une entreprise sur la base de facteurs intangibles tels que l'impact de la marque. Le filtre "qualité" de Morningstar vise donc à aller audelà des simples métriques comptables.À noter qu'en février, l'indice de référence de l'ETF "db x-trackers Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DR)" a également été modifié pour répliquer un indice incluant un filtre de qualité. Le nom de l'ETF est devenu "Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF".