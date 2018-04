DWS intègre désormais systématiquement des critères de développement durable à sa gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DWS a mis en place un nouveau système de notation extra-financière intégrant les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (UN Sustainable Development Goals). Petra Pflaum, Directrice des investissements responsables chez DWS, déclare : " Notre nouveau système de notation nous permet de mieux différencier les émetteurs d'actions et d'obligations en fonction de leur contribution à l'amélioration du monde ".Les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies concernent le développement économique, l'inclusion sociale et les enjeux environnementaux.Ils s'appliquent aux pays développés comme aux pays en développement. Les données prises en compte par DWS incluent notamment les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) établis par MSCI. Ceux-ci permettent de mesurer si les produits et services de chaque société permettent de contribuer à un ou plusieurs ODD. En fonction de ces résultats, DWS identifie, sur les marchés actions et les marchés obligataires, les entreprises qui contribuent à la réalisation de ces objectifs à l'échelle mondiale.DWS tient également compte de critères ESG plus larges pour éviter de se limiter à un spectre d'investissement trop restreint. DWS a en effet publié un récent rapport analysant une large gamme d'indices boursiers de référence de manière à évaluer à quel point les produits et services des entreprises qui les composent apportent, ou non, une contribution positive à la réalisation des ODD. Or, sur l'ensemble des indices étudiés, moins de la moitié des sociétés sous-jacentes répondent directement à ces objectifs.Une autre approche permettant de tenir compte des objectifs de développement durable est celle des fonds d'obligations souveraines dont le spectre d'investissement se limite aux Etats qui protègent et renforcent les droits politiques et civils de leurs citoyens. Le système de notation de DWS classe ainsi les pays en fonction du bilan des droits de l'homme, de l'interdiction de la peine de mort, du degré de corruption, de la nature du régime politique, des dépenses militaires et de l'interdiction des armes nucléaires.