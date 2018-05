Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'évolution de l'inflation et de ses anticipations "ne constitue pas une crainte à court terme", pour DWS (ex-Deutsche AM), mais doit être surveillée "avec attention". Le gérant souligne que les anticipations d'inflation de la zone euro et des États-Unis augmentent désormais depuis environ un an. Dans ce contexte, l’inflation est de nouveau au plus haut depuis 2014 des deux côtés de l'Atlantique, constate DWS. "Les niveaux ne sont ni extravagants, ni supérieurs à ce que l'on appelle communément la zone de « stabilité des prix »", nuance dans le même temps le gestionnaire d'actifs.Les anticipations d'inflation peuvent être déduites de la différence de rendement entre les obligations indexées à l'inflation et les obligations "classiques" comparables.