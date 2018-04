DasCoin: DasCoin commence aujourd'hui à être négociée sur des marchés publics

DasCoin / Mot-clé(s) : Autres

30-Avr-2018 / 15:35 CET/CEST





LONDRES - Media OutReach - le 30 AVRIL 2018 - DasCoin, la Monnaie de Confiance et la réserve de valeur au sein de l'Ecosystem DAS commence à être négociée aujourd'hui sur plusieurs marchés de crypto-monnaie.

Le lancement ayant lieu à Londres représente l'aboutissement d'un parcours de deux ans de préparation et des activités stratégiques consacrées au développement de sa plateforme commerciale.

Confirmant son positionnement comme Monnaie de Confiance, DasCoin sera négociée uniquement aux bourses publiques qui appliquent le même protocole d'authentification rigoureux « Know Your Customer » que DasCoin elle-même.

Michael Mathias, PDG de DasCoin, expliquait : « Les échanges publics constituent un jalon dans l'histoire de DasCoin, et la cotation en ces bourses initiales témoigne de l'intérêt suscité par notre modèle de solutions de blockchain unique. Ils remplissent la promesse d'un énorme travail pour DasCoin et continuent à s'appuyer sur le lancement de notre propre blockchain en mars dernier. »



Mathias continuait : « Nous sommes heureux de collaborer avec trois bourses, quelques arrivants établis et d'autres nouveaux arrivants innovants sur le marché comme nous poursuivent cette voie. Nous aurons le plaisir d'annoncer davantage à mesure de l'expansion de notre alliance blockchain. »

DasCoin commencera à être négociée plus tard aujourd'hui aux bourses suivantes :

- European Blockchain Exchange (EUBX)

- BTC Alpha

- Coinfalcon

DasCoin a également lance son Livre blanc technique à télécharger sur www.dascoin.com.

Plus de 750 millions de DasCoin ont déjà été émises depuis le lancement en mars 2017.



Les membres de la communauté NetLeaders achètent des licences qui leur donnent l'accès à un certain nombre de cycles - unités de capacité - de la blockchain. Ces cycles peuvent être utilisés pour de nombreux services ou être déposés auprès de la queue de l'émission de DasCoin et convertis en DasCoin. Il y aura un volume total de 8,589 milliards de DasCoin.

DasCoin possède et utilise la meilleure technologie blockchain fondée sur la technologie des registres distribués BitShares, connue comme Graphene. BitShares est un des plus longs registres en place et un des registres les plus performants avec une capacité excédant 100 000 transactions par seconde.

Le 1er avril, DasCoin a mis sa base de code sur GitHub pour garantir que chaque bit d'information de sa blockchain peut être partagé ou demandé, rendant ainsi transparente la blockchain de DasCoin.

En outre, les DasCoins ne sont pas « extraites » comme celles de Bitcoin et d'autres monnaies « preuve de travail ». Le processus d'émission permet une réduction notable de la consommation d'énergie ainsi qu'une distribution de valeur plus équitable.

À propos de DasCoin : DasCoin constitue une meilleure manière de conserver et de négocier des valeurs et représente la prochaine étape dans l'évolution de la monnaie.



DasCoin est une monnaie à base de blockchain au centre d'un système d'actifs numériques innovant qui cherche à optimiser les forces et éliminer les faiblesses des systèmes de monnaie existants. Elle est rapide, efficace, équilibrée, sûre et évolutive.

DasCoin s'attache à créer une monnaie numérique qui offre une performance supérieure grâce à une meilleure efficacité opérationnelle, une capacité transactionnelle accrue, une distribution plus large, une meilleure gestion et une conformité réglementaire plus grande. Protégée par des protocoles de sécurité de pointe et une blockchain autorisée, DasCoin est pionnier dans le secteur avec l'objectif de devenir la première monnaie numérique de milieu de gamme au monde.

www.dascoin.com

https://dascoinexplorer.com

Vous pouvez trouver plus d'information sur les bourses sur :



BTC Alpha - https://btc-alpha.com/exchange/

Coin Falcon - https://coin falcon.com/

European Blockchain Exchange (EUBX) - https://eubx.io/

Contact presse :

media@dascoin.com

