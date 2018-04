DasCoin / Mot-clé(s) : Autres

DasCoin publie son codebase sur la plateforme GitHub



16-Avr-2018 / 16:24 CET/CEST



Communiqué de presse DasCoin publie son codebase sur la plateforme GitHub Le modèle hybride de cryptomonnaie révèle son écosystème numérique pour la première fois





Londres, le 16 avril 2018 : DasCoin, monnaie fondée sur la technologie de la blockchain au centre d'un système innovant d'actifs numériques, a publié le code source de sa blockchain sur la plateforme GitHub. Cette démarche reflète la philosophie de transparence au c?ur de cette cryptomonnaie novatrice, dont le modèle hybride unique combine une grande autonomie avec une blockchain de consortium. GitHub est une plateforme de dépôt de code open-source qui héberge des cryptomonnaies comptant parmi les plus importantes au monde. La plateforme est utilisée par de nombreux clients potentiels comme destination pour analyser le code avant de prendre des décisions d'achat. La blockchain de DasCoin est programmée en C++ et repose sur la plateforme Graphene de BitShares. Choisie pour sa vitesse, son évolutivité et son efficacité exceptionnelles, cette plateforme est l'un des plus longs registres existants et est conçue pour intégrer d'autres technologies émergentes à mesure de leur développement.



En publiant le code, presque toutes les informations figurant dans la blockchain de DasCoin deviennent consultables. La seule partie restant privée est l'architecture de n?uds de la blockchain de consortium de DasCoin, réduisant les attaques et permettant l'autonomie de la plateforme. Pour renforcer encore davantage la sécurité, DasCoin est conforme KYC et AML. Cela garantit que les participants sont vérifiés, ce qui augmente la sécurité, permet la prévention des fraudes et témoigne d'un système de fonctionnement unique en toute transparence. Michael Mathias, PDG de DasCoin, a déclaré au sujet de cette publication : « Nous sommes d'avis que le modèle hybride unique de DasCoin change la donne dans notre secteur, en réunissant les meilleures caractéristiques des systèmes centralisés et décentralisés dans l'univers des cryptomonnaies. Cependant, nous reconnaissons que pour devenir la monnaie de confiance pour la nouvelle économie numérique, nous devons être totalement transparents. Publier le codebase de DasCoin est une étape importante sur cette voie. En plus d'étayer notre engagement à proposer un écosystème numérique transparent, cela place DasCoin aux côtés de certaines des principales cryptomonnaies du monde, présentant la force de notre technologie aux yeux de tous. » La blockchain de DasCoin a été pérennisée par l'addition d'opérations clés relatives à la plateforme Graphene, telles que l'accès aux coffres WebWallet (où sont stockés les DasCoins), permettant ainsi de créer à l'avenir un vaste écosystème de services et de produits. Parallèlement à l'expansion de son écosystème numérique, DasCoin continuera de publier le code sur GitHub au cours de l'année à venir. Pour visualiser le codebase de DasCoin, rendez-vous sur le site : https://github.com/techsolutions-ltd/dascoin-blockchain - Fin -

À propos de DasCoin DasCoin est une monnaie fondée sur technologie de la blockchain au centre d'un système innovant d'actifs numériques, cherchant à optimiser les forces et éliminer les faiblesses des systèmes de monnaies existants. Il s'agit d'un système rapide, efficace, équilibré, sûr et évolutif. DasCoin se concentre sur la création d'une monnaie numérique fournissant une performance supérieure grâce à une plus grande efficacité opérationnelle, une capacité de transaction optimisée, une plus large distribution, une meilleure gestion et une plus grande conformité réglementaire. Protégée par les protocoles de sécurité leaders sur le marché et par une blockchain réservée aux utilisateurs authentifiés, DasCoin est un pionnier dans le secteur avec pour objectif de devenir la première monnaie numérique grand public au monde. DasCoin inclut une communauté mondiale d'utilisateurs totalement authentifiés, une technologie de blockchain de consortium d'envergure internationale, un écosystème intégré, un accès au portefeuille décentralisé, un puissant moteur de croissance favorisée, un système de paiement disposant de la meilleure architecture possible et un protocole de blockchain interopérable.

