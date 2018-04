DasCoin / Mot-clé(s) : Autres

DasCoin va être négociée sur des marchés publics LONDRES - le 25 avril 2018 - DasCoin, la Monnaie de Confiance et la réserve de valeur au sein du DasEcosystem, a achevé un chemin de préparation et d'activité stratégique de deux ans bien structuré pour développer sa plateforme commerciale. La société est heureuse d'annoncer qu'elle est désormais prête au lancement sur des marchés publics, conjointement avec un événement de lancement historique qui aura lieu à Londres le 27 avril 2018.



Pour conserver sa position comme la Monnaie de Confiance, DasCoin sera négociée uniquement sur les marchés publics qui utilisent les mêmes protocoles d'authentification rigoureux « Know Your Customer » que soutient DasCoin elle-même. Le chemin de DasCoin vers le lancement public a été méticuleusement planifié pendant deux ans. Michael Mathias, le PDG de DasCoin, a expliqué : « Nous avons déjà franchi deux jalons marquants. Le premier était le lancement de notre blockchain de DasCoin le 31 mars 2017, où nous avons émis notre première monnaie, ensuite, le 30 septembre, nous avons lancé le marché à base de blockchain qui fonctionne 24 heures sur 24. » Mathias a poursuivi : « Comme je viens de le dire, nous avons atteint nos premiers deux objectifs, et, la semaine prochaine, notre monnaie sera négociée sur nos marchés publics. Ce sera le plus grand moment pour le DasEcosystem, et nous espérons accueillir de nouveaux membres dans notre communauté en passant dans la nouvelle étape de l'histoire de DasCoin. » Plus de 750 millions de DasCoin ont déjà été émises depuis mars 2017. Les membres de la communauté NetLeaders achètent des licences qui leur donnent l'accès à un certain nombre de cycles - unités de capacité - de la blockchain. Ces cycles peuvent être utilisés pour de nombreux services ou être déposés auprès de la queue de l'émission de DasCoin et convertis en DasCoin. Il y aura un volume total de 8,589 milliards de DasCoin. DasCoin possède et utilise la meilleure technologie blockchain fondée sur la technologie des registres distribués BitShares, connue comme Graphene. BitShares est un des plus longs registres en place et un des registres les plus performants avec une capacité excédant 100 000 transactions par seconde.

Le 1er avril, DasCoin a mis sa base de code sur GitHub pour garantir que chaque bit d'information de sa blockchain peut être partagé ou demandé, rendant ainsi transparente la blockchain de DasCoin. En outre, les DasCoins ne sont pas « extraites » comme celles de Bitcoin et d'autres monnaies « preuve de travail ». Le processus d'émission permet une réduction notable de la consommation d'énergie ainsi qu'une distribution de valeur plus équitable.



À propos de DasCoin :

DasCoin constitue une meilleure manière de conserver et de négocier la valeur et représente la prochaine étape dans l'évolution de la monnaie. DasCoin est une monnaie à base de blockchain au centre d'un système d'actifs numériques innovant qui cherche à optimiser les forces et éliminer les faiblesses des systèmes de monnaie existants. Elle est rapide, efficace, équilibrée, sûre et évolutive. DasCoin s'attache à créer une monnaie numérique qui offre une performance supérieure grâce à une meilleure efficacité opérationnelle, une capacité transactionnelle accrue, une distribution plus large, une meilleure gestion et une conformité réglementaire plus grande. Protégée par des protocoles de sécurité de pointe et une blockchain autorisée, DasCoin est pionnier dans le secteur avec l'objectif de devenir la première monnaie numérique de milieu de gamme au monde. www.dascoin.com

